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15:53 (мск), источник: РИА Новости

Названы три худших возраста для употребления алкоголя

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса назвали три возраста, при котором воздействие алкоголя наиболее губительно. Свою статью они опубликовали в the British Medical Journal.

Источник: РИА "Новости"

В ходе исследования ученые выяснили, что даже умеренное потребление алкоголя способно привести к повреждению мозга и дальнейшим последствиям.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о трех периодах динамических изменений мозга, которые могут быть особенно чувствительны к нейротоксическим эффектам алкоголя», — говорится в исследовании под руководством Луизы Мьютон.

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Первым опасным возрастом для употребления алкоголя ученые назвали период нахождения в утробе матери. Прием спиртного во время беременности может вызвать у плода уменьшение объема мозга и когнитивные нарушения.

Причем, как подчеркивают ученые, даже низкое и умеренное потребление горячительных напитков матерью может привести к психологическим и поведенческим расстройствам у будущего ребенка.

Второй опасный возраст — от 15 до 19 лет. Авторы исследования предупреждают, что употребление алкоголя подростками грозит им уменьшением объема неокортекса и функциональной связности, ослаблением развития белого вещества мозга и небольшими или умеренными дефицитами различных когнитивных функций.

Третий возраст — старость. Для пожилых людей употребление спиртного опасно риском деменции.

«Расстройства, связанные с потреблением алкоголя, показали себя как самые сильные факторы риска для всех видов деменции», — говорится в статье.

Ученые подчеркнули, что опасность представляет даже умеренный прием спиртного.

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