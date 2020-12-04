Названы три худших возраста для употребления алкоголя

В ходе исследования ученые выяснили, что даже умеренное потребление алкоголя способно привести к повреждению мозга и дальнейшим последствиям.
«Имеющиеся данные свидетельствуют о трех периодах динамических изменений мозга, которые могут быть особенно чувствительны к нейротоксическим эффектам алкоголя», — говорится в исследовании под руководством Луизы Мьютон.
Первым опасным возрастом для употребления алкоголя ученые назвали период нахождения в утробе матери. Прием спиртного во время беременности может вызвать у плода уменьшение объема мозга и когнитивные нарушения.
Причем, как подчеркивают ученые, даже низкое и умеренное потребление горячительных напитков матерью может привести к психологическим и поведенческим расстройствам у будущего ребенка.
Второй опасный возраст — от 15 до 19 лет. Авторы исследования предупреждают, что употребление алкоголя подростками грозит им уменьшением объема неокортекса и функциональной связности, ослаблением развития белого вещества мозга и небольшими или умеренными дефицитами различных когнитивных функций.
Третий возраст — старость. Для пожилых людей употребление спиртного опасно риском деменции.
«Расстройства, связанные с потреблением алкоголя, показали себя как самые сильные факторы риска для всех видов деменции», — говорится в статье.
Ученые подчеркнули, что опасность представляет даже умеренный прием спиртного.