Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина поселила дома 480 кошек и 12 собак Началось все в 2008 году, когда сын подарил Мариам персидского котенка
Фоторепортажи
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Призрачные круги» в космосе поставили астрономов в тупик

И они этому несказанно рады.

Источник: Bärbel Koribalski, ASKAP
Читайте также
В космосе сфотографировали «дитя» двух галактик

Австралийские астрономы обнаружили в космосе призрачные круги, объяснить существование которых пока не могут.

Круги, напоминающие кольца дыма, были сфотографированы с помощью нового революционного телескопа АСКАП в обсерватории «Мерчисон» на западе Австралии. Он позволяет увидеть неуловимые объекты в далеком космосе, сообщает один из участников исследования, профессор Рэй Норрис в статье для Conversation.

О первых таких объектах, которые ученые прозвали «странными радиокругами» (англ. odd radio circles), стало известно в сентябре 2019 года. Вскоре после этого другие исследователи тоже стали делать подобные находки. Теперь известно примерно о тысяче таких объектов. Проверив данные несколько раз, астрономы исключили возможность технической ошибки и пришли к выводу, что пока не могут объяснить их происхождение.

Эти призрачные круги могут находиться как в нашей галактике, так и далеко в космосе. Их диаметр может составлять как несколько, так и миллионы световых лет. На самом деле о них нельзя сказать практически ничего конкретного. Известно только, что оптические телескопы не замечают «странные радиокруги», но радиотелескопы на это способны. Это говорит о том, что их излучение, вероятно, вызвано облаками электронов.

Читайте также
Мусор — во благо: как научиться жить экологично

По словам ученых, «круги» не могут быть остатками сверхновой или кольцами Эйнштейна, они не порождены вспышками звездообразования и не связаны с черными дырами. «Мы рассмотрели все возможности и пришли к выводу, что эти загадочные объекты не похожи ни на что, о чем мы уже знаем», — пишет Норрис.

По словам профессора, ученым придется изучать ранее неизвестный науке феномен. Возможно, окажется, что речь идет об огромной ударной волне после взрыва в далекой галактике. А российские ученые предположили, что «круги» могут оказаться входом в кротовые норы — гипотетические тоннели в пространстве-времени. В любом случае, астрономам предстоит сделать новое открытие, что вызывает среди ученых настоящий восторг.

Исследование ученых будет опубликовано в Publications of the Astronomical Society of Australia.

Анна Лысенко

Пескову показались обидными результаты опроса о чиновниках
Как триумф из-за одобрения вакцины обернулся конфузом в Британии
Вооруженные люди попытались прорваться в Россию с Украины
Найден препарат, быстро блокирующий передачу коронавируса
Названы три худших возраста для употребления алкоголя
Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем
Путин: искусственный интеллект — это не модный хайп
Hi-Tech
Момент падения легендарного «Аресибо» показали на видео Как это выглядело
Горячие темы на Авто
мы в рублёвой зоне. 672
год быка 289
Эта лошадь России еще не сдохла 225
Может рановато, но кто то же должен начать. 210
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Жена Соловьева оказалась скандинавской красавицей
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Популярные темы на «Детях»
Муж в ситуации нормальный? 347
Чтобы похвалили. 333
Забавные картинки 285
Любовница века 256
Леди
Гагарина, Киркоров и другие звезды на премии «Виктория» Лауреатов наградили в Государственном Кремлевском дворце
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь