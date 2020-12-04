15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Призрачные круги» в космосе поставили астрономов в тупик
И они этому несказанно рады.
Австралийские астрономы обнаружили в космосе призрачные круги, объяснить существование которых пока не могут.
Круги, напоминающие кольца дыма, были сфотографированы с помощью нового революционного телескопа АСКАП в обсерватории «Мерчисон» на западе Австралии. Он позволяет увидеть неуловимые объекты в далеком космосе, сообщает один из участников исследования, профессор Рэй Норрис в статье для Conversation.
О первых таких объектах, которые ученые прозвали «странными радиокругами» (англ. odd radio circles), стало известно в сентябре 2019 года. Вскоре после этого другие исследователи тоже стали делать подобные находки. Теперь известно примерно о тысяче таких объектов. Проверив данные несколько раз, астрономы исключили возможность технической ошибки и пришли к выводу, что пока не могут объяснить их происхождение.
Эти призрачные круги могут находиться как в нашей галактике, так и далеко в космосе. Их диаметр может составлять как несколько, так и миллионы световых лет. На самом деле о них нельзя сказать практически ничего конкретного. Известно только, что оптические телескопы не замечают «странные радиокруги», но радиотелескопы на это способны. Это говорит о том, что их излучение, вероятно, вызвано облаками электронов.
По словам ученых, «круги» не могут быть остатками сверхновой или кольцами Эйнштейна, они не порождены вспышками звездообразования и не связаны с черными дырами. «Мы рассмотрели все возможности и пришли к выводу, что эти загадочные объекты не похожи ни на что, о чем мы уже знаем», — пишет Норрис.
По словам профессора, ученым придется изучать ранее неизвестный науке феномен. Возможно, окажется, что речь идет об огромной ударной волне после взрыва в далекой галактике. А российские ученые предположили, что «круги» могут оказаться входом в кротовые норы — гипотетические тоннели в
Исследование ученых будет опубликовано в Publications of the Astronomical Society of Australia.
Анна Лысенко