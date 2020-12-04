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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora

А в список финалистов попали работы восьми россиян.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий
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Фотография только что вылупившегося из яйца черноголового монарха победила в конкурсе #Small2020 от Agora, посвященном маленьким объектам в кадре.

«За этой картиной скрывается душераздирающая история: я снимал короткий документальный фильм о птицах-монархах и сделал несколько снимков этого гнезда. Я в последний раз видел этого детеныша; день спустя пришла буря и разрушила гнездо», — рассказал автор фото из Бангладеш, известный в Сети под ником @rafid007. За победу в конкурсе он получит приз в 1 тысячу долларов.

В топ-50 лучших снимков конкурса попали работы восьми российских фотографов. Всего на конкурс подали почти 14,5 тысяч заявок.

Анна Лысенко

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