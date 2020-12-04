18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora
А в список финалистов попали работы восьми россиян.
Фотография только что вылупившегося из яйца черноголового монарха победила в конкурсе #Small2020 от Agora, посвященном маленьким объектам в кадре.
«За этой картиной скрывается душераздирающая история: я снимал короткий документальный фильм о
В топ-50 лучших снимков конкурса попали работы восьми российских фотографов. Всего на конкурс подали почти 14,5 тысяч заявок.
Анна Лысенко