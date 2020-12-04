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18:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Закариас вместо Цеппелина — Германия уберет нацистское наследие из фонетического алфавита

В Германии решили очистить свой фонетический алфавит, который используется для диктовки по буквам, от нацистского наследия и вернуть в него еврейские имена. Но только временно.

Источник: ALAMY

Во всем мире известен англоязычный фонетический алфавит — Альфа, Браво, Чарли (Alpha, Bravo, Charlie) и так далее — который используется для передачи слов по буквам по радио (в военном деле и в авиации, например) или по телефону.

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Но у немцев есть свой аналогичный фонетический алфавит, который был разработан еще в конце XIX века и который почти полностью состоит из имен.

В 1934 году нацисты отредактировали этот алфавит, заменив еврейские имена на германские имена и слова. Так, вместо «Самуэля» в алфавите оказался «Зигфрид» (Samuel — Siegfried), вместо «Закариаса» — «Цеппелин» (Zacharias — Zeppelin), вместо «Давида» — «Дора» (David — Dora), а вместо «Натана» — «Северный полюс» (Nathan — Nordpol).

В нацистской мифологии Северный полюс считался родиной арийской расы.

Часть этих правок была отменена сразу после падения нацистского режима, но часть — осталась, и в этом измененном виде немецкий фонетический алфавит существует до сих пор. Многие немцы используют его, совершенно не задумываясь о правках, внесенных нацистами 86 лет назад.

Но о них задумались активисты борьбы с антисемитизмом.

«В одной только этой замене “Натана” на “Северный полюс”, которой мы следуем до сих пор, видно, как глубоко в наш язык и в наше мышление проникли нацистские идеи — так, что никто даже не задает вопросов», — сказал в интервью общественному радио Германии инициатор возвращения «донацистского» варианта алфавита Микаэль Блуме.

Микаэль Блуме — омбудсмен земли Баден-Вюртемберг по антисемитизму. Должности таких омбудсменов, как уточняет британская газета Guardian, недавно были введены в 13 из 16 земель Германии.

Алфавит из городов

По инициативе Блуме в обращение будет официально возвращен «донацистский», т.н. Веймарский вариант алфавита — но только на время.

Теперь разработкой совершенно нового фонетического алфавита займется Германский институт стандартизации.

Проект новой версии будет вынесен на всенародное обсуждение, а принять ее планируется в 2022 году. При этом буквы в ней, скорее всего, будут обозначены названиями городов.

Пресс-секретарь Германского института стандартизации Юлиан Пинних сказал журналистам, что дать буквам новые человеческие имена и при этом отразить все этническое многообразие нынешней Германии сейчас будет затруднительно.

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