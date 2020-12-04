18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Принимающий «снежную ванну» леопард попал на видео в Приморье
Так он оставил любовное послание для соседки.
Фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае запечатлела молодого самца леопарда, принимающего «снежную ванну».
Как объяснили специалисты нацпарка, это часть ритуала общения двух дальневосточных леопардов. Сперва самец пометил территорию, а теперь «утрамбовывает» запаховую метку в снег, чтобы ее могла учуять живущая по соседству молодая самка.
Привлеченная запахом самка подошла к метке через несколько дней. Она тщательно обследовала место, и фотоловушка зафиксировала ее особую гримасу.
«На самом деле такой “улыбкой” леопарды обнажают особый орган обоняния, позволяющий им улавливать запахи других особей. Такое поведение имеет научное название — флемен», — рассказали специалисты.
С помощью флемена этой самке удастся узнать информацию, заложенную в оставленных самцом феромонах.
Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка. На «Земле леопарда» единственная дикая популяция хищника исследуется и охраняется. Для мониторинга леопардов в нацпарке используют крупнейшую в России сеть фотоловушек — здесь их 400 штук.
Анна Лысенко