18:42 (мск), источник: Известия
Голикова заявила о замедлении распространения коронавируса в России
В России наблюдается замедление темпов распространения коронавируса, сообщила 4 декабря на брифинге
«В стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции», — сказала Голикова.
Голикова рассказала, что всего в стране занято порядка 75,9% коек для пациентов с коронавирусом. Наиболее сложная обстановка с COVID-19 наблюдается в
При этом за последние сутки заболеваемость в Карелии и Петербурге превысила среднероссийские показатели более чем в два раза.
Голикова также сообщила, что почти все регионы заключили большую часть контрактов на противоэпидемиологические мероприятия, 100% заключил 21 регион.
По состоянию на 4 декабря, в РФ зарегистрировано 2 402 949 случаев COVID-19, выздоровело 1 888 752 человека, скончались 42 176. Проведено тестов 78 227 41.