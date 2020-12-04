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18:42 (мск), источник: Известия

Голикова заявила о замедлении распространения коронавируса в России

В России наблюдается замедление темпов распространения коронавируса, сообщила 4 декабря на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: AP 2020

«В стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции», — сказала Голикова.

По ее словам, в сравнении с 1 ноября в регионах отмечена относительная стабилизация ситуации. Так, снижение темпов заболеваемости отмечено в 61 регионе, а не в 50, как было месяцем ранее.

Голикова рассказала, что всего в стране занято порядка 75,9% коек для пациентов с коронавирусом. Наиболее сложная обстановка с COVID-19 наблюдается в Санкт-Петербурге, Смоленской и Орловской областях, а также в Севастополе. Там занято порядка 90% коек.

При этом за последние сутки заболеваемость в Карелии и Петербурге превысила среднероссийские показатели более чем в два раза. Вице-премьер призвала регионы начинать амбулаторное лечение граждан с коронавирусом непосредственно в день обращения пациента к врачу, еще до получения результатов анализов.

Голикова также сообщила, что почти все регионы заключили большую часть контрактов на противоэпидемиологические мероприятия, 100% заключил 21 регион.

Вице-премьер указала, что на следующей неделе в России стартует масштабная вакцинация от коронавируса.

По состоянию на 4 декабря, в РФ зарегистрировано 2 402 949 случаев COVID-19, выздоровело 1 888 752 человека, скончались 42 176. Проведено тестов 78 227 41.

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