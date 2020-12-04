Голикова сообщила о случаях смертей пациентов, вылечившихся после тяжелого течения COVID

«Что мы сейчас наблюдаем, анализируя данные смертности и данные после перенесенного заболевания, — мы видим, что пациенты, которые тяжело перенесли заболевания ковидом, но выкарабкались, проходят реабилитацию, но многие из них, которые страдали хроническими заболеваниями, к сожалению, тоже уходят из жизни. И мы четко понимаем, что это прямая связь, влияние ковида на течение хронического заболевания», — сказала она.
Все специалисты работают над тем, чтобы оказать максимальную медицинскую помощь, в том числе профилактическую и реабилитационную, добавила Голикова. «Но к сожалению, сегодня я вынуждена констатировать, что случаи смерти уже после того, как человек перенес ковид и выздоровел, к сожалению имеются», — заключила она.
По словам Голиковой, выявление коронавируса у переболевшего человека возможно в случае ошибки теста или длительного выделения возбудителя болезни, но не исключено и реальное повторное заражение.
«Первая причина — это ложноположительный или ложноотрицательный тест ПЦР на ковид <…>. Второе — это реактивация инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, который уже перенес ковид. И наконец, третье — реально повторное заболевание ковидом», — сказала она.
По ее словам, повторное заражение «наиболее объяснимо», в частности, у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, но «всему миру предстоит очень серьезно анализировать ситуацию, чтобы понять, что все-таки является истинной причиной повторного заболевания коронавирусной инфекцией».
Голикова добавила, что на данный момент в мире повторное обнаружение коронавируса у пациентов, которые уже перенесли болезнь, зарегистрировано в единичных случаях.
«Каждый такой случай требует проведения дифференциальной диагностики», — подчеркнула она.
По словам вице-премьера, единого мнения о причинах повторного заболевания на сегодня в мире нет.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровели 1 888 752 человека, умерли 42 176.