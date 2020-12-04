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18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

51-летний дантист и блогер из Сеула выглядит моложе собственной дочери

Своими фото женщина приводит подписчиков в замешательство.

51-летняя Ли Сон Джин из Сеула уже много лет работает дантистом, но параллельно с этим, женщина является на родине очень популярным блогером. На ее Instagram-страницу подписаны более 128 тысяч человек, а сама она уже принимала участие в нескольких тв-шоу.

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В соцсетях Ли Сон Джин в основном публикует снимки с работы, свои селфи и фото с рекламных фотосессий. И каждый новый пост вызывает у подписчиков восторг и удивление.

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Дело в том, что блогер совсем не выглядит на свой возраст, который, кстати, она ничуть не скрывает. Поклонники Ли Сон Джин отмечают, что на некоторых снимках она выглядит даже моложе собственной дочери.

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Кстати, по словам кореянки, несколько лет назад у них с дочкой были довольно натянутые отношения. Девушка обвиняла мать в зависимости от соцсетей и жажде внимания. Однако они смогли поговорить по душам и решить свою проблему, с тех пор мама и дочь часто снимаются в фотосессиях вместе, пишет 7News.

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Ли утверждает, что секрет ее молодости в здоровом питании, регулярных тренировках, правильном уходе за кожей и 8-часовом сне. Женщина подчеркивает, что никогда в жизни не прибегала к пластической хирургии и не намерена этого делать и в будущем.

Похожие рекомендации по сохранению молодости дает и 53-летняя блогер из Индонезии, которая выглядит на 18 лет.

Екатерина Гура

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