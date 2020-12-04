18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
51-летний дантист и блогер из Сеула выглядит моложе собственной дочери
Своими фото женщина приводит подписчиков в замешательство.
51-летняя Ли Сон Джин из Сеула уже много лет работает дантистом, но параллельно с этим, женщина является на родине очень популярным блогером. На ее
В соцсетях Ли Сон Джин в основном публикует снимки с работы, свои селфи и фото с рекламных фотосессий. И каждый новый пост вызывает у подписчиков восторг и удивление.
Дело в том, что блогер совсем не выглядит на свой возраст, который, кстати, она ничуть не скрывает. Поклонники Ли Сон Джин отмечают, что на некоторых снимках она выглядит даже моложе собственной дочери.
Кстати, по словам кореянки, несколько лет назад у них с дочкой были довольно натянутые отношения. Девушка обвиняла мать в зависимости от соцсетей и жажде внимания. Однако они смогли поговорить по душам и решить свою проблему, с тех пор мама и дочь часто снимаются в фотосессиях вместе, пишет 7News.
Ли утверждает, что секрет ее молодости в здоровом питании, регулярных тренировках, правильном уходе за кожей и 8-часовом сне. Женщина подчеркивает, что никогда в жизни не прибегала к пластической хирургии и не намерена этого делать и в будущем.
Похожие рекомендации по сохранению молодости дает и 53-летняя блогер из Индонезии, которая выглядит на 18 лет.
Екатерина Гура