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21:51 (мск), источник: РИА Новости

Bloomberg включил Путина в отдельный список главных людей 2020 года

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Bloomberg включил президента России Владимира Путина в список влиятельных персон, «предсказуемо достойных внимания».

Источник: РИА Новости

Ранее агентство представило рейтинг из 50 человек, которые определили «беспрецедентный» 2020 год и чьи достижения, как считает Bloomberg, заслуживают признания. Список разделили на пять категорий: бизнес, политика, развлечения, финансы, наука и технологии. Туда, в частности, попали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, главный инфекционист США Энтони Фаучи, сооснователи движения Black Lives Matter и певица Билли Айлиш.

«Включение определенных имен в Bloomberg-50 никого не удивит, поэтому мы составили для людей, наиболее предсказуемо достойных внимания, их собственный список», — говорится в сообщении агентства.

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Помимо Путина, в этот список также вошел ряд других мировых лидеров: действующий президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах главы государства Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, лидер КНДР Ким Чен Ын, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Индии Нарендра Моди, глава КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, в отдельный список Bloomberg попали главы Alphabet Сергей Брин и Ларри Пейдж, гендиректор Amazon Джефф Безос, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, гендиректор Apple Тим Кук, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а также основатель и глава Facebook Марк Цукерберг. Там также представлены имена генпрокурора США Уильяма Барра, баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконнелла и спикера палаты представителей Штатов Нэнси Пелоси.

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