ООН: тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис может наступить в 2021 году

Господин Бизли отметил, что за последние четыре года из-за вооруженных конфликтов в мире количество голодающих выросло с 80 млн до 135 млн человек. Но пандемия коронавируса увеличила это число вдвое, до 270 млн человек. По его словам, кризиса, который можно было бы сравнить с сегодняшним, не было за все 75 лет существования ООН.
Преодолеть кризис мешает отсутствие средств, поскольку они потрачены на борьбу с пандемией, добавил он. «Поскольку мы потратили $19 трлн, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое», — сказал Дэвид Бизли во время выступления на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.
По его словам, если удастся собрать необходимые средства, то есть шанс предотвратить кризис: «Как я говорю многим своим друзьям и лидерам по всему миру, в следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции».
Ранее Дэвид Бизли заявлял, что пандемия коронавируса может привести к голоду «библейских масштабов». В октябре он спрогнозировал, что для предотвращения голода из-за пандемии COVID-19 нужно $6,8 млрд.