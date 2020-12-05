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00:24 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: четыре вакцины от COVID-19 будут доступны для применения в ближайшее время

По крайней мере четыре вакцины от коронавируса могут быть готовы для применения в ближайшее время, заявила исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

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Источник: Reuters

«У нас есть около 150 кандидатов-вакцин на разных этапах разработки. Около 50 из них проходят сейчас клинические испытания, и, как мы видели в последние недели, по крайней мере 15 из них находятся на последнем этапе испытаний. По крайней мере четыре из этих вакцин будут доступны для применения в ближайшие месяцы, и мы ожидаем, что получим данные о еще большем числе вакцин, находящихся сейчас в стадии создания», — сказала она во время выступления на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, ВОЗ определила порог эффективности вакцины в 70%. «До сих пор мы видели, что находящиеся в разработке вакцины превышают этот уровень, и это дает нам надежду», — добавила госпожа Сваминатан.

Напомним, 2 декабря президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России на следующей неделе. Первыми привьют учителей и врачей. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. В Москве записаться на прививку можно с сегодняшнего дня, 4 декабря. В России зарегистрировано две вакцины: «Спутник V» института имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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