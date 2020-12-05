Российские ученые создали программу диагностики зрения недоношенных детей весом до 1 кг

«Мы сделали программу с российским софтом для ранней диагностики поражения сетчатки глаз недоношенных детей с малой массой тела, в том числе весом до одного килограмма. Когда инвазивное воздействие на ребенка с низкой массой тела невозможно, в онлайн-режиме за одну минуту мы можем проанализировать более 2 тыс. изображений сетчатки новорожденных из разных концов мира и России. Аналогов этой программе нет», — сказала Ковалевская.
Ковалевская уточнила, что диагностика сетчатки у недоношенных новорожденных в настоящее время трудна, потому что ребенок двигается, специальная камера не может сделать все необходимые снимки глазного дна. При этом до трети недоношенных новорожденных страдают аномалиями развития сетчатки, если их не выявить вовремя, ребенок ослепнет.
«Наркоз вреден для недоношенных новорожденных, и мы сделали программу, с которой без наркоза получаем полное изображение сетчатки для диагностики. Программа соединяет снимки в единое целое, убирает артефакты и помехи, выявляет проблемы и дает возможность по этой картине назначить лечение», — объяснила она.
Ковалевская добавила, что программа создана ею в соавторстве с аспирантом кафедры офтальмологии ВГМУ Оксаной Перервой, работа велась с 2017 года, в том числе на медицинский грант «Сколково».
Разработка запатентована и будет размещена на серверах профессиональных сообществ офтальмологов.
«На эти серверы будут скачиваться изображения, которые доктор получает в любой точке России, и сразу без участия врача они будут анализироваться программой сшивки изображений, их анализа и установки стадии заболевания», — добавила Ковалевская.
Она объяснила, что программа также поможет врачу сделать правильную видеосъемку пациента, выбрать лучшие кадры, а затем за 1 минуту получить полную картину глазного дна ребенка и протекающих в нем процессов. «В России имеется несколько сотен перинатальных кабинетов и перинатальных центров, все они оснащены одинаковым оборудованием для осмотра глаз, и наша программа подходит для них всех», — добавила ученый.