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07:03 (мск), источник: Интерфакс

Росгвардия рассекретила документы об участии НКВД в обороне Москвы в 1941 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Росгвардия впервые представляет на своём сайте ранее секретные архивные сведения о боях войск НКВД во время обороны и контрнаступления под Москвой в 1941 году.

«Рассекреченные архивные документы, рассказывающие о боях войск НКВД СССР под Москвой в декабре 1941 года, опубликованы Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации ко Дню воинской славы России», — сообщили «Интерфаксу» в Росгвардии.

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Там напомнили, что 79 лет назад под Москвой советские войска перешли в контрнаступление и отбросили войска Германии на сотни километров от стен столицы, участие в битве за Москву с первого её дня принимали бойцы и командиры войск внутренних войск НКВД.

«В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД. В этот период отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артбатарея, другие подразделения ОМСДОН им. Ф. Э. Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший Краснознаменным», — пояснили в ведомстве.

Среди представленных материалов, доклады командиров войск НКВД, сводки и рапорты.

Данные сведения опубликуют на сайте ведомства.

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