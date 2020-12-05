Росгвардия рассекретила документы об участии НКВД в обороне Москвы в 1941 году

«Рассекреченные архивные документы, рассказывающие о боях войск НКВД СССР под Москвой в декабре 1941 года, опубликованы Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации ко Дню воинской славы России», — сообщили «Интерфаксу» в Росгвардии.
Там напомнили, что 79 лет назад под Москвой советские войска перешли в контрнаступление и отбросили войска Германии на сотни километров от стен столицы, участие в битве за Москву с первого её дня принимали бойцы и командиры войск внутренних войск НКВД.
«В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД. В этот период отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артбатарея, другие подразделения ОМСДОН им. Ф. Э. Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший Краснознаменным», — пояснили в ведомстве.
Среди представленных материалов, доклады командиров войск НКВД, сводки и рапорты.
Данные сведения опубликуют на сайте ведомства.