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12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Застрявший в отеле повар приготовил блюда на утюге (видео)

И восхитил Гордона Рамзи.

Британский повар Джаго Рэндлс прилетел в Канаду, чтобы получить работу на горнолыжном курорте. Согласно карантинным правилам, сразу из аэропорта он отправился в отель на двухнедельную изоляцию.

Скучая в номере и страдая от гостиничной еды, Джаго заказал доставку продуктов и начать готовить себе сам, используя подручные средства — электрочайник и утюг. Как оказалось, на утюге вполне можно жарить оладьи, отбивную и креветки, а в чайнике — варить спаржу.

@jagoscrandles

Hotel room cooking Pt.12 ##food ##foryou ##fyp ##foryoupage ##cooking

♬ original sound - Jago Randles

Первое видео повара появилось в соцсетях только 22 ноября. С тех пор британец собрал уже 3,8 млн лайков, больше 127 тыс. подписчиков и даже привлек внимание известного шеф-повара Гордона Рамзи.

«Похоже, это неплохая еда, определенно одни из лучших блюд, которые я видел в отелях», — написал известный ресторатор и ведущий.

@jagoscrandles

Hotel room cooking Pt.11 ##food ##foryou ##fyp ##cooking ##chef

♬ original sound - Jago Randles
@jagoscrandles

Reply to @quarantinemealsss ##food ##foryou ##fyp ##foryoupage ##chef

♬ original sound - Jago Randles
@jagoscrandles

Hotel room cooking Pt.7 ##food ##foryou ##foryoupage ##fyp ##chef ##cooking

♬ original sound - Jago Randles

Анна Лысенко

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