@jagoscrandles
Hotel room cooking Pt.12 ##food ##foryou ##fyp ##foryoupage ##cooking♬ original sound - Jago Randles
12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Застрявший в отеле повар приготовил блюда на утюге (видео)
И восхитил Гордона Рамзи.
Британский повар Джаго Рэндлс прилетел в Канаду, чтобы получить работу на горнолыжном курорте. Согласно карантинным правилам, сразу из аэропорта он отправился в отель на двухнедельную изоляцию.
Скучая в номере и страдая от гостиничной еды, Джаго заказал доставку продуктов и начать готовить себе сам, используя подручные средства — электрочайник и утюг. Как оказалось, на утюге вполне можно жарить оладьи, отбивную и креветки, а в чайнике — варить спаржу.
Первое видео повара появилось в соцсетях только 22 ноября. С тех пор британец собрал уже 3,8 млн лайков, больше 127 тыс. подписчиков и даже привлек внимание известного
«Похоже, это неплохая еда, определенно одни из лучших блюд, которые я видел в отелях», — написал известный ресторатор и ведущий.
Анна Лысенко