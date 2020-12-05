13:26 (мск), источник: ТАСС
В Moderna заявили, что способны поставить Евросоюзу 300 млн доз вакцины
По словам главы корпорации, разработанная вакцина обеспечивает иммунитет от коронавируса как минимум на три месяца.
ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Компания Moderna располагает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить страны Европейского союза гораздо большим числом доз вакцины от коронавируса, чем заказанные 80 млн. Об этом сообщил в субботу в интервью радиостанции France Info глава американской корпорации, француз Стефан Бансель. По его словам, компания способна поставить ЕС 300 млн доз препарата.
«США отнюдь не являются главным рынком для компании, — сообщил он. — Из тех 500 млн — 1 млрд доз, которые мы наметили произвести, мы предусматриваем поставить вне этой страны больше, чем в самой стране. Еврокомиссия на данный момент заказала у нас 80 млн доз с опционом еще на 80 млн доз. Но если они захотят получить 300 млн доз, то мы их поставим — те объемы, которые предусмотрены на 2021 год, определяются именно комиссией, а не компанией Moderna».
Бансель сообщил, что «установлено, что вакцина, созданная Moderna, обеспечивает у 94% людей стопроцентную защиту от COVID-19 при заражении коронавирусом». «У остальных 6% заразившихся наблюдаются лишь легкие симптомы болезни. При испытаниях у нас не было ни одного пациента с тяжелой формой COVID-19, которая потребовала бы госпитализации, интенсивной терапии в реанимации или привела к смерти», — отметил глава корпорации.
Он сообщил, что Moderna подала 30 ноября досье по вакцине в Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA), а также в аналогичные структуры в США, Канаде, Великобритании и ряде других стан. «EMA нас проинформировало 1 декабря, что заседание научного комитета, на котором будет рассмотрен в окончательном виде вопрос о предоставлении разрешения на применение вакцины, пройдет 12 января. Аналогичные досье получили все остальные агентства, и теперь дата, когда будет принято решение по вакцине, зависит только от них», — сказал Бансель.
Масштабные испытания
Говоря об испытаниях вакцины, он сообщил, что в ходе заключительной третьей фазы она опробовалась на 30 тыс. человек. «То есть это очень масштабное проведение испытаний третьей фазы по сравнению с другими вакцинами», — отметил Бансель. Он пояснил, что столь крупные испытания «были обусловлены необходимостью срочно получить данные о свойствах вакцины».
«Относительно этого у нас нет еще научных данных, но мы их получим в первом квартале будущего года. «Это очень важный вопрос для ведения борьбы против пандемии», — сказал он. В то же время, по его словам, опыты на обезьянах показали, что если после прививки вакцины им вводили мощные, «гораздо больше тех, что встречаются в реальной жизни» дозы коронавируса в носовую полость, «то уже на второй день вируса в носовой полости почти не наблюдалось».
«Мы надеемся, что аналогичный процесс будет происходить и у человека, но на уровне научных данных мы этого еще пока не доказали», — сказал Бансель. При этом он напомнил, что «все медицинские агентства пришли к единому мнению, что главной целью является создать преграду именно против возникновения тяжелых форм заболевания», а не только распространения вируса.
По словам главы корпорации, разработанная Moderna вакцина обеспечивает иммунитет от коронавируса как минимум на три месяца. «Мы считаем, что в отношении молодых людей мы сможем добиться результата по иммунитету на период в несколько лет, хотя сейчас и трудно сказать, будут ли это, например, два года или пять лет. В том, что касается пожилых людей, то им, видимо, придется проходить повторную вакцинацию чаще, возможно раз в год или каждые два года», — уточнил эксперт.