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13:38 (мск), источник: Известия

Путин поздравил волонтеров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил волонтеров с профессиональным праздником. День добровольца и волонтера отмечается 5 декабря.

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю с этим миллионы — миллионы! — я не оговорился, граждан России, которые совершают добрые поступки ради других», — сказал глава государства на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

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Путин отметил, что поскольку «волонтеры сегодня тоже в работе», чтобы их не отвлекать, практически все праздничные мероприятия проходят в онлайн формате.

Традиционная премия Доброволец России будет вручаться не на торжественных собраниях, а в больницах, колл-центрах, волонтерских штабах.

Президент подчеркнул, что борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных по всей России.

«В акции “Мы вместе” активно участвует российский бизнес. Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках: это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров, кстати говоря, да и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи», — добавил Путин.

Накануне первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что участники акции взаимопомощи «Мы вместе» за время распространения коронавируса помогли почти 4,5 млн человек в России. Сегодня в акции участвуют более 160 тыс. человек, добавил он.

18 ноября стало известно, что штабы акции «Мы вместе» возобновили работу по всей России. У человека из любого региона есть возможность обратиться на федеральную горячую линию 8−800−200−34−11 и оставить заявку на адресную помощь.

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