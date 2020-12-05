13:38 (мск), источник: Известия
Путин поздравил волонтеров с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил волонтеров с профессиональным праздником. День добровольца и волонтера отмечается 5 декабря.
«Поздравляю с этим миллионы — миллионы! — я не оговорился, граждан России, которые совершают добрые поступки ради других», — сказал глава государства на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».
Путин отметил, что поскольку «волонтеры сегодня тоже в работе», чтобы их не отвлекать, практически все праздничные мероприятия проходят в онлайн формате.
Традиционная премия Доброволец России будет вручаться не на торжественных собраниях, а в больницах,
Президент подчеркнул, что борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных по всей России.
«В акции “Мы вместе” активно участвует российский бизнес. Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих
Накануне первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что участники акции взаимопомощи «Мы вместе» за время распространения коронавируса помогли почти 4,5 млн человек в России. Сегодня в акции участвуют более 160 тыс. человек, добавил он.
18 ноября стало известно, что штабы акции «Мы вместе» возобновили работу по всей России. У человека из любого региона есть возможность обратиться на федеральную горячую линию 8−800−200−34−11 и оставить заявку на адресную помощь.