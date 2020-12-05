14:17 (мск), источник: РИА Новости
Путин: борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране.
По его словам, весь мир сегодня отмечает День добровольца и волонтёра. Президент поздравил с этим праздником миллионы россиян, которые совершают добрые поступки ради других, показывают обществу пример колоссальной нравственной силы.
«Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране», — сказал Путин на встрече с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».