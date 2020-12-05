На дне Балтийского моря нашли шифровальную машину «Энигма»

Немецкие дайверы обнаружили на дне Балтийского моря шифровальную машину «Энигма», которую активно использовали в нацистской Германии во время Второй мировой войны, сообщает AFP.
Находка была сделана еще в прошлом месяце во время поиска брошенных рыболовных сетей в заливе Гельтинг на северо-востоке Германии. О ней стало известно в декабре, когда дайверы передали машину в музей для реставрации.
«Энигму» отреставрируют специалисты государственного археологического музея Германии. По их словам, это займет около года, после чего машину включат в экспозицию музея.
Военно-морской историк Янн Витт из Немецкой военно-морской ассоциации считает, что этот экземпляр был выброшена за борт немецкого корабля в последние дни войны.
По приблизительным оценкам, всего было выпущено около 100 тысяч экземпляров шифровальных машин «Энигма». Коды машины во время войны менялись каждые 24 часа. В Англии для расшифровки сообщений «Энигмы» была создана машина с кодовым названием «Turing Bombe». Теоретическую базу для нее разработал математик и пионер информатики Алан Тьюринг.