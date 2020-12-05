14:12 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД
Конкурс «Доброволец России» помог миллионам людей
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В День добровольца во время 32-часового
В день старта марафона «Мы вместе», накануне Национального дня волонтера, к участникам обратился генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он рассказал, что платформа «Россия — страна возможностей» активно участвует в развитии добровольчества.
В нее входят конкурс «Доброволец России» и проект «Мечтай со мной». «Доброволец России» — это самый массовый и популярный конкурс в сфере волонтерства в России.
«На площадке
За 10 лет волонтерами стали 15 млн человек. В 2020 году добровольцы встретились не только на площадке ежегодного форума, тысячи людей присоединились к единомышленникам онлайн, передает НТВ.
Отмечается, что год назад на форуме добровольцев президент Владимир Путин рассказал о решении удвоить грант на поддержку конкурса, а общий грантовый фонд за десять лет составил 106 млрд рублей.
В рамках секции «Я — волонтер» во время
Например, финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», кандидат
Победительница конкурса «Лидеры России 2020» гендиректор АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области» Ольга Романец презентовала проект «Доброметры», направленный на развитие ЗОЖ и поощрение благотворительности. Победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 годов, начальник отдела
По словам организаторов «Лидеров России», задание «Сердце лидера» впервые появилось на конкурсе в прошлом сезоне. Указывается, что «настоящий лидер должен не только обладать управленческими навыками и эрудицией, но и вкладывать душу и сердце в то, что он делает, вести за собой людей и стремиться помогать обществу».
За прошлый год финалисты и победители конкурса «Лидеры России» реализовали более 1 тыс. социальных проектов. Многие участники продолжают работу над ними и после конкурса, в том числе в рамках активностей клуба Лидеров России «Эльбрус».
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проектов.
Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» также была создана по инициативе Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.