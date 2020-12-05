16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец случайно заказал надувного Гринча выше своего дома
Решил не читать описание товара.
49-летний житель Великобритании Рэй Лидделл захотел порадовать свою дочь и заказал надувную фигуру Гринча, чтобы установить к Рождеству перед домом.
Но когда он получил посылку за 500 фунтов стерлингов (почти 50 тысяч рублей), то был весьма озадачен. В надутом виде Гринч оказался выше 2-этажного дома Рэя, пишет Metro. Лидделл признался, что не особо вчитывался в описание товара и просто нажал кнопку «купить».
Теперь возле дома мужчины в Хартлпуле, графство Дарем, собираются соседи и жители города, чтобы сделать фото на память. По примерным подсчетам Рэя,
Анна Лысенко