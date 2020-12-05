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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец случайно заказал надувного Гринча выше своего дома

Решил не читать описание товара.

49-летний житель Великобритании Рэй Лидделл захотел порадовать свою дочь и заказал надувную фигуру Гринча, чтобы установить к Рождеству перед домом.

Но когда он получил посылку за 500 фунтов стерлингов (почти 50 тысяч рублей), то был весьма озадачен. В надутом виде Гринч оказался выше 2-этажного дома Рэя, пишет Metro. Лидделл признался, что не особо вчитывался в описание товара и просто нажал кнопку «купить».

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь возле дома мужчины в Хартлпуле, графство Дарем, собираются соседи и жители города, чтобы сделать фото на память. По примерным подсчетам Рэя, Гринча-гиганта посетило не менее 5 тысяч человек.

Анна Лысенко

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