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16:42 (мск), источник: Интерфакс

Мурашко назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Ситуация с распространением коронавируса в России остается стабильной, идет умеренный прирост заболевших, сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной, прироста значимого мы не видим, он умеренный. Но чтобы спускаться по количеству заболевших, нужно продолжать мероприятия», — сказал Мурашко журналистам в Калининграде.

Он добавил, что доступность медпомощи и лекарств — это «то, что позволяет нам стабилизировать» ситуацию.

Также Мурашко сообщил, что на январь продлено обеспечение больных коронавирусом бесплатными лекарствами — «пока сохраняется напряженность».

По его мнению, достаточно введения локальных ограничений в тех регионах и местностях, где регистрируется рост количества заболевших.

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