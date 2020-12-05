Мурашко назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

«Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной, прироста значимого мы не видим, он умеренный. Но чтобы спускаться по количеству заболевших, нужно продолжать мероприятия», — сказал Мурашко журналистам в Калининграде.
Он добавил, что доступность медпомощи и лекарств — это «то, что позволяет нам стабилизировать» ситуацию.
Также Мурашко сообщил, что на январь продлено обеспечение больных коронавирусом бесплатными лекарствами — «пока сохраняется напряженность».
По его мнению, достаточно введения локальных ограничений в тех регионах и местностях, где регистрируется рост количества заболевших.