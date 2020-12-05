Минздрав утвердил предельную отпускную цену для вакцины «Спутник V»

«Она составляет 1942 руб. за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 руб.», — рассказал Кузнецов.
Ранее вакцина решением правительства была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
В конце ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), вместе с Центром Гамалеи участвовавший в разработке «Спутника V», сообщил, что одна доза вакцины для других стран стоить менее $10 (742 руб. по курсу на 5 декабря). При этом для прививки потребуется две дозы, то есть не более $20.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что российский препарат более чем в два раза дешевле, чем вакцины западного производство. До этого фармкомпании Pfizer сообщила, что ее вакцина будет стоить $39 за две дозы. Moderna установила диапазон цены $50−74.
При этом глава Минздрава Михаил Мурашко пообещал, что для россиян вакцинация будет бесплатной после того, как производство препаратов выйдет на большие объемы выпуска.
Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции по поручения президента Владимира Путина начнется в стране на следующей неделе. Прививки будут добровольными и бесплатными, в первую очередь инъекции сделают гражданам из групп риска: медикам, учителям, соцработникам, сотрудникам правоохранительных органов.
В Москве вакцинация препаратом «Спутник V» началась 5 декабря, днем ранее стартовала электронная запись на прививку. Прививку делают жителям-первоочередникам.