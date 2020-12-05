Выявлена первая устойчивая к антителам мутация коронавируса

По данным исследователей, некоторые варианты этой мутации позволяли избегать части антител, а одна — всех сразу. Последняя мутация особенно широко распространилась в Нидерландах и Дании, уточнили ученые.
Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител (особого варианта антител, который создан в лаборатории и вводится пациентам в рамках терапии).
По данным ученых, некоторые мутации затрагивали белковый сегмент, который называется рецептор-связывающим доменом (RBD, через него вирус проникает в клетки). Одной из мутаций удалось «спрятать» вирус от всех трех видов антител, нескольким другим — от одного из тройки.
В исследовании отмечается, что часть этих мутаций широко распространена у заболевших COVID-19 по всему миру, а самая устойчивая найдена среди жителей Нидерландов и Дании.
Ранее в Минздраве сообщили, что максимальная отпускная цена одной дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» составит 1942 рубля за оба компонента. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов напомнил, что вакцинация граждан РФ будет бесплатной и добровольной.