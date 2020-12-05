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19:19 (мск), источник: Life.ru

Помощник рассказал, почему Горбачёва не навещают родственники

Экс-лидер СССР в начале марта собирается отмечать 90-летие онлайн.

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Источник: AP 2020

Первый президент СССР Михаил Горбачёв не видится ни с кем из близких, потому что ушёл на самоизоляцию. Об этом сообщил Павел Палажченко, который долгое время работал с политиком, в интервью радиостанции «Говорит Москва».

— А кто сейчас приезжает? Сейчас самолёты не летают, поэтому. Это такие личные моменты. Вы знаете, какая ситуация сейчас. Я думаю, как только ситуация изменится, конечно, приедут, но пока не знаем, — отметил собеседник.

Он также уточнил, что политик ограничил контакты из-за риска заражения коронавирусом, но чувствует себя неплохо. Кроме того, Палажченко рассказал, что в начале марта Горбачёву исполнится 90 лет, однако, вероятно, юбилей придётся отмечать онлайн.

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