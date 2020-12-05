Помощник рассказал, почему Горбачёва не навещают родственники

19:19 (мск), источник: Life.ru
Первый президент СССР Михаил Горбачёв не видится ни с кем из близких, потому что ушёл на самоизоляцию. Об этом сообщил Павел Палажченко, который долгое время работал с политиком, в интервью радиостанции «Говорит Москва».
— А кто сейчас приезжает? Сейчас самолёты не летают, поэтому. Это такие личные моменты. Вы знаете, какая ситуация сейчас. Я думаю, как только ситуация изменится, конечно, приедут, но пока не знаем, — отметил собеседник.
Он также уточнил, что политик ограничил контакты