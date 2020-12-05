21:45 (мск), источник: РИА Новости
Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский журнал Time назвал 2020-й худшим годом в мировой истории для ныне живущих.
Обложкой нового номера издание поделилось в
Статью с соответствующим названием для журнала написала американский кинокритик Time Стефани Зачарек.
По ее словам, большая часть нынешнего населения планеты не сталкивались с настолько «ужасным годом».
«Большинство из нас не могли к этому подготовиться: к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу, к выборам, основанным на фантазиях, и к вирусу, который, возможно, возник
При этом автор статьи отмечает, что в истории США и всего мира были времена и хуже, чем 2020-й.