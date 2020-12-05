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21:45 (мск), источник: РИА Новости

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский журнал Time назвал 2020-й худшим годом в мировой истории для ныне живущих.

Источник: РИА Новости

Обложкой нового номера издание поделилось в Twitter-аккаунте. На ней — крупные цифры 2020, перечеркнутые красным крестом. Снизу размещена надпись «Самый худший год».

Статью с соответствующим названием для журнала написала американский кинокритик Time Стефани Зачарек.

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По ее словам, большая часть нынешнего населения планеты не сталкивались с настолько «ужасным годом».

«Большинство из нас не могли к этому подготовиться: к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу, к выборам, основанным на фантазиях, и к вирусу, который, возможно, возник из-за летучей мыши только для того, чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и привести к смерти примерно полутора миллионов человек по всему миру», — пишет Зачарек.

При этом автор статьи отмечает, что в истории США и всего мира были времена и хуже, чем 2020-й.

Однако это было в далеком прошлом, а в живых осталось мало людей, помнящих страшные годы мировых войн, пандемии гриппа 1918 года и Великой депрессии.
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