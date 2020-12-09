00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 9 декабря
Похороны патриарха Алексия II, день рождения компьютерной мыши, теракт у гостиницы «Националь» и другие события этого дня в истории.
Начиная с 2004 года ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В своем послании от 9 декабря 2015-го года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал:
В новой Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, с помощью которой мы планируем положить конец нищете и обеспечить достойные условия жизни для всех, признается необходимость борьбы с коррупцией во всех ее аспектах и содержится призыв к значительному сокращению незаконных финансовых потоков и возвращению украденного имущества.
9 декабря 1968 года считается Днем рождения компьютерной мыши. Именно в этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в
Это изобретение представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу — он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши.
9 декабря 2003 года произошел взрыв, осуществленный неустановленными лицами у фасада гостиницы «Националь» на Моховой улице в центре Москвы.
В 10:53 в результате подрыва самодельного взрывного устройства, начиненного гвоздями, шурупами и обрезками металла, мощностью (первый взрыв) около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте погибло 6 человек. Около 14:00 раздался второй взрыв — при обследовании тела смертницы
В декабре 2003 года Шамиль Басаев взял на себя ответственность за взрывы у гостиницы «Националь» в Москве 9 декабря и электрички в Ессентуках 5 декабря.
9 декабря 2008 года в Богоявленском Елоховском соборе в Москве похоронен патриарх Алексий II. Епископ Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси (7 июня 1990 — 5 декабря 2008), он уже в раннем детстве проявил желание помогать людям, служить священником. В 15-летнем возрасте стал церковнослужителем архиепископа, затем алтарником, псалмщиком.
За время служения в биографии патриарха Алексия второго было внесено немало перемен в РПЦ: увеличилось количество духовных заведений, состоялось воссоединение РПЦ и отколовшейся в годы советской власти Русской православной церкви за рубежом, а роль церкви в государственной жизни увеличилась.
Советский, украинский и российский журналист, публицист и телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман родился в Одессе 9 декабря 1952 года. Работал системным программистом. После многочисленных побед в интеллектуальных телеиграх, переключился на журналистику. Был экспертом Российского фонда межнационального согласия,
Анатолий Вассерман является воплощением образа и идеала советского