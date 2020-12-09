Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 9 декабряПохороны патриарха Алексия II, день рождения компьютерной мыши, теракт у гостиницы "Националь" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
23Скончался Диего Марадона
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 9 декабря

Похороны патриарха Алексия II, день рождения компьютерной мыши, теракт у гостиницы «Националь» и другие события этого дня в истории.

Участники кампании против коррупции, организованной при поддержке Программы развития ООН в Южном Судане | Источник: ПРООН в Южном Судане

Международный день борьбы с коррупцией

Начиная с 2004 года ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В своем послании от 9 декабря 2015-го года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал:

В новой Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, с помощью которой мы планируем положить конец нищете и обеспечить достойные условия жизни для всех, признается необходимость борьбы с коррупцией во всех ее аспектах и содержится призыв к значительному сокращению незаконных финансовых потоков и возвращению украденного имущества.

День рождения компьютерной мыши

9 декабря 1968 года считается Днем рождения компьютерной мыши. Именно в этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь.

Это изобретение представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу — он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши.

Источник: РИА "Новости"

Взрыв у гостиницы «Националь»

9 декабря 2003 года произошел взрыв, осуществленный неустановленными лицами у фасада гостиницы «Националь» на Моховой улице в центре Москвы.

В 10:53 в результате подрыва самодельного взрывного устройства, начиненного гвоздями, шурупами и обрезками металла, мощностью (первый взрыв) около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте погибло 6 человек. Около 14:00 раздался второй взрыв — при обследовании тела смертницы роботом-сапером. При втором взрыве никто не пострадал.

В декабре 2003 года Шамиль Басаев взял на себя ответственность за взрывы у гостиницы «Националь» в Москве 9 декабря и электрички в Ессентуках 5 декабря.

На сегодняшний день достоверных данных об итогах и ходе расследования по московскому делу нет.

Похороны патриарха Алексия II

9 декабря 2008 года в Богоявленском Елоховском соборе в Москве похоронен патриарх Алексий II. Епископ Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси (7 июня 1990 — 5 декабря 2008), он уже в раннем детстве проявил желание помогать людям, служить священником. В 15-летнем возрасте стал церковнослужителем архиепископа, затем алтарником, псалмщиком.

За время служения в биографии патриарха Алексия второго было внесено немало перемен в РПЦ: увеличилось количество духовных заведений, состоялось воссоединение РПЦ и отколовшейся в годы советской власти Русской православной церкви за рубежом, а роль церкви в государственной жизни увеличилась.

Источник: РИА "Новости"

Анатолий Вассерман

Советский, украинский и российский журналист, публицист и телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман родился в Одессе 9 декабря 1952 года. Работал системным программистом. После многочисленных побед в интеллектуальных телеиграх, переключился на журналистику. Был экспертом Российского фонда межнационального согласия, экспертом-аналитиком Московского фонда президентских программ.

Анатолий Вассерман является воплощением образа и идеала советского физика-технаря, эрудита и интеллигента в хорошем смысле слова. Считает, что важнее не знание отдельных фактов, а знание принципов и законов, за этими фактами стоящих.

Конгресс заблокировал резолюцию о признании Байдена президентом
Футболисты турецкого клуба ушли с поля в матче Лиги чемпионов
Россия запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана
«Краснодар» играет против «Челси» в Лиге чемпионов (трансляция)
Шесть человек умерли в ходе испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
В Росгвардии выявлены многомиллионные хищения на обмундировании
Правительство планирует вернуть налог на движимое имущество
Hi-Tech
Названы самые популярные боевые самолеты в мире. Среди них есть российские Показываем лучшую авиатехнику на фото
Кино
Петросян жалеет, что его дуэт со Степаненко распался Юморист рассказал о работе с бывшей женой в интервью Манучарову
Новости партнеров
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Петросян о рождении сына: «Я думал, что это уже невозможно» Юморист рассказал о радостях позднего отцовства
Новости партнеров
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто
Как грабители проникают в дом, используя резинку для скрепления документов
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь