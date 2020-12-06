Эксперт указал на сверхраспространителей коронавируса в России

По его словам, наиболее заразны не те, у кого есть ярко выраженные симптомы, а те, у кого вирус активно размножается в организме. При этом внешних проявлений болезни у них может и не быть, пояснил Николай Дурманов.
«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса», — сказал эксперт по биобезопасности.
Такой человек даже не подозревает, что представляет опасность для окружающих.
Распознать сверхраспространителя можно только с помощью теста, по внешним признакам сделать это невозможно.
«У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель», — отметил в эфире радио Sputnik Николай Дурманов.
Эксперт напомнил, что единственный способ защиты в этой ситуации — соблюдение мер предосторожности и использование масок и перчаток при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными.