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03:07 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт указал на сверхраспространителей коронавируса в России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России фиксируют все больше «сверхраспространителей» коронавируса. Кто это такие, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.

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Источник: РИА Новости

По его словам, наиболее заразны не те, у кого есть ярко выраженные симптомы, а те, у кого вирус активно размножается в организме. При этом внешних проявлений болезни у них может и не быть, пояснил Николай Дурманов.

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«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса», — сказал эксперт по биобезопасности.

Такой человек даже не подозревает, что представляет опасность для окружающих.

Распознать сверхраспространителя можно только с помощью теста, по внешним признакам сделать это невозможно.

«У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель», — отметил в эфире радио Sputnik Николай Дурманов.

Эксперт напомнил, что единственный способ защиты в этой ситуации — соблюдение мер предосторожности и использование масок и перчаток при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными.

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