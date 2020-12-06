Китайский зонд «Чанъэ-5» состыковался с орбитальным модулем и передал образцы грунта Луны

«6 декабря в 05:42 по пекинскому времени (00:42 мск) модуль для взлета китайской миссии “Чанъэ-5” успешно состыковался с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой космического аппарата. В 06:12 по местному времени (01:12 мск) контейнер с образцами лунного грунта был перегружен в возвращаемый модуль», — указывается в документе.
«Это первая в истории КНР успешная стыковка на трассе Кондратюка», — отмечает ведомство.
В четверг после сбора образцов реголита взлетный модуль «Чанъэ-5» взлетел с поверхности естественного спутника Земли и вышел на лунную орбиту. После этого орбитальный модуль и возвращаемая капсула постепенно приближались к нему и методом обхвата завершили стыковку, сообщает ведомство.
Согласно документу, далее орбитальный модуль и возвращаемая капсула отстыкуются от взлетного модуля и при наличии подходящей возможности будут возвращаться на Землю. После того как орбитальный модуль достигнет околоземной орбиты, возвращаемая капсула отделится от него и совершит посадку на земной поверхности.
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» на прошлой неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на нашу планету образцы грунта с Луны.
В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.