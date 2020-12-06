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04:50 (мск), источник: ТАСС

Китайский зонд «Чанъэ-5» состыковался с орбитальным модулем и передал образцы грунта Луны

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Взлетный модуль китайской миссии «Чанъэ-5» произвел успешную стыковку с орбитальным и возвращаемым модулем и передал капсулу с образцами лунного грунта (реголита). Об этом в воскресенье сообщила Китайская национальная космическая корпорация (CNSA).

Источник: AP 2020

«6 декабря в 05:42 по пекинскому времени (00:42 мск) модуль для взлета китайской миссии “Чанъэ-5” успешно состыковался с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой космического аппарата. В 06:12 по местному времени (01:12 мск) контейнер с образцами лунного грунта был перегружен в возвращаемый модуль», — указывается в документе.

«Это первая в истории КНР успешная стыковка на трассе Кондратюка», — отмечает ведомство.

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В четверг после сбора образцов реголита взлетный модуль «Чанъэ-5» взлетел с поверхности естественного спутника Земли и вышел на лунную орбиту. После этого орбитальный модуль и возвращаемая капсула постепенно приближались к нему и методом обхвата завершили стыковку, сообщает ведомство.

Согласно документу, далее орбитальный модуль и возвращаемая капсула отстыкуются от взлетного модуля и при наличии подходящей возможности будут возвращаться на Землю. После того как орбитальный модуль достигнет околоземной орбиты, возвращаемая капсула отделится от него и совершит посадку на земной поверхности.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» на прошлой неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на нашу планету образцы грунта с Луны.

В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну
Во время загрузки произошла ошибка.
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