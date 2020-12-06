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11:23 (мск), источник: Интерфакс

Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Открыто движение по Русскому мосту во Владивостоке, который был закрыт из-за обледенения после циклона, сообщает обслуживающая организация.

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Как говорится в сообщении пресс-службы ФКУ ДСД «Дальний Восток», «6 декабря с 17:00 (10 часов по Москве) открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный».

По словам директора организации Сергея Петраева, в общей сложности с вант было удалено около 2,3 тысяч тонн ледяных отложений.

Он рассказал, что альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 метров, где порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Очищено 11 тысяч кв.м. поверхности пилонов, отметил Петраев.

Всего на объекте были задействованы 60 человек.

Русский мост связывает одноименный остров с материковой частью Владивостока. Из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. Ванты и пилоны моста от обледенения очищали промышленные альпинисты.

Выбраться с острова Русский можно было только паромом, к перевозкам подключили четыре десантных катера Тихоокеанского флота.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил журналистам, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский — уникальный.

На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр, Приморский океанариум.

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