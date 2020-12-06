11:23 (мск), источник: Интерфакс
Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Открыто движение по Русскому мосту во Владивостоке, который был закрыт
Как говорится в сообщении
По словам директора организации Сергея Петраева, в общей сложности с вант было удалено около 2,3 тысяч тонн ледяных отложений.
Он рассказал, что альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 метров, где порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Очищено 11 тысяч кв.м. поверхности пилонов, отметил Петраев.
Всего на объекте были задействованы 60 человек.
Русский мост связывает одноименный остров с материковой частью Владивостока.
Выбраться с острова Русский можно было только паромом, к перевозкам подключили четыре десантных катера Тихоокеанского флота.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил журналистам, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский — уникальный.
На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр, Приморский океанариум.