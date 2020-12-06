Зимнюю сессию в российских вузах отменять не планируют

«Многие, наверное, хотели бы, но зимнюю сессию не отменят», — заявил глава Минобрнауки.
Также господин Фальков рассказал, что Минобрнауки планирует ежегодно до 2024 года увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах. В частности, основными направлениями станут медицина, IT и образование, сообщил он.
«В этом учебном году 11 400 (бюджетных мест.— “Ъ”) было добавлено, и теперь до 2024 года будет ежегодно количество бюджетных мест увеличиваться», — сказал министр (цитата по ТАСС). «При этом мы не сократили количество бюджетных мест в наших столицах, в Питере и Москве, а все увеличение пошло в регионы», — отметил он.
Валерий Фальков уточнил, что количество бюджетных мест в 2022 году увеличат на 6,5%. «В понедельник будет отписан приказ на 6,5% увеличить места — это уже на 22-й год. К середине мая произойдет распределение, и вузы будут знать, сколько мест будет в 22-м году», — сказал он.
Минобрнауки с 13 ноября приказало перевести подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на удаленное обучение. В Москве с этой же даты на «удаленку» переведены все вузы и колледжи.