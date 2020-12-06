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18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Франции обнаружили могилу легендарного канцлера

Он был одним из самых богатых людей своего времени в стране и покровительствовал Яну ван Эйку.

Французские археологи обнаружили в центре города Отен гробницу знаменитого канцлера Бургундии Николя Ролена, сообщает France Info.

Ролен жил в 1376—1462 годах и прославился тем, что оставался канцлером 40 лет при Филиппе Добром, за это время невероятно разбогатев. Ролен стал меценатом и вместе с женой основал в Боне знаменитую больницу Отель-Дье. Он также поддерживал живописцев и заказывал картины Яну ван Эйку и Рогиру ван дер Вейдену. Например, именно по заказу канцлера была написана «Мадонна канцлера Ролена» ван Эйка.

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Как оказалось, могила канцлера находилась в самом центре города, под площадью Сен-Луи. На этом месте стояла разрушенная в 1794 году церковь Нотр-Дам-дю-Шастель, а еще раньше — дом, где родился будущий канцлер и возле которого его похоронили.

Археологи исследовали участок перед строительством нового музея, который откроется в 2024 году.

Анна Лысенко

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