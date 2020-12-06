18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Франции обнаружили могилу легендарного канцлера
Он был одним из самых богатых людей своего времени в стране и покровительствовал Яну ван Эйку.
Французские археологи обнаружили в центре города Отен гробницу знаменитого канцлера Бургундии Николя Ролена, сообщает France Info.
Ролен жил в 1376—1462 годах и прославился тем, что оставался канцлером 40 лет при Филиппе Добром, за это время невероятно разбогатев. Ролен стал меценатом и вместе с женой основал в Боне знаменитую больницу
Как оказалось, могила канцлера находилась в самом центре города, под площадью
Археологи исследовали участок перед строительством нового музея, который откроется в 2024 году.
Анна Лысенко