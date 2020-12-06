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20:38 (мск), источник: ТАСС

В США заявили, что возвращение к нормальной жизни благодаря вакцинации начнется в апреле

Для наиболее уязвимых слоев населения эффект от начала вакцинации начнет чувствоваться уже в январе-феврале, отметил иммунолог Монсеф Слауи.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Жизнь в Соединенных Штатах начнет возвращаться в привычное русло в результате вакцинации от нового коронавируса в апреле или мае. Такой прогноз дал в воскресенье американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе «Операция невероятная скорость» по разработке и распространению вакцины.

«В масштабах всего населения, если говорить о начале возвращения нашей жизни в нормальное русло, то это апрель или май», — сказал он в интервью CBS.

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При этом, по его словам, для наиболее уязвимых слоев населения эффект от начала вакцинации начнет чувствоваться уже в январе-феврале. Слауи рассчитывает на то, что вакцину начнут распространять на следующий же день после того, как она будет одобрена регулятором. «Первые поставки вакцины начнутся на следующий день после того, как вакцина будет одобрена. Так было запланировано», — сказал он.

В субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, выразил уверенность в том, что американская вакцина от коронавируса будет одобрена регулятором на следующей неделе, после чего в стране начнется вакцинация населения.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн — Johnson & Johnson $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября. Позже заявку на одобрение своей вакцины направила также Moderna. Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать прививать жителей страны от нового коронавируса.

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