20:38 (мск), источник: ТАСС
В США заявили, что возвращение к нормальной жизни благодаря вакцинации начнется в апреле
Для наиболее уязвимых слоев населения эффект от начала вакцинации начнет чувствоваться уже в
ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Жизнь в Соединенных Штатах начнет возвращаться в привычное русло в результате вакцинации от нового коронавируса в апреле или мае. Такой прогноз дал в воскресенье американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе «Операция невероятная скорость» по разработке и распространению вакцины.
«В масштабах всего населения, если говорить о начале возвращения нашей жизни в нормальное русло, то это апрель или май», — сказал он в интервью CBS.
При этом, по его словам, для наиболее уязвимых слоев населения эффект от начала вакцинации начнет чувствоваться уже в
В субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, выразил уверенность в том, что американская вакцина от коронавируса будет одобрена регулятором на следующей неделе, после чего в стране начнется вакцинация населения.
Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн — Johnson & Johnson $1,2 млрд предоставлены
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября. Позже заявку на одобрение своей вакцины направила также Moderna. Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать прививать жителей страны от нового коронавируса.