11:03 (мск), источник: Известия
От модели срок: математики спрогнозировали пик волны эпидемии в РФ
Согласно расчетам ученых из СПбГУ, наибольшее число одновременно болеющих COVID-19 в Москве ожидается
Обе российские столицы уже приблизились ко второму с начала эпидемии пику по количеству активных случаев болезни. Об этом говорят подсчеты исследователей из СПбГУ, создавших новую математическую модель прогнозирования распространения коронавируса. В Москве ученые ожидают пика
Эксперты, опрошенные «Известиями», называют новую модель интересной, но вызывающей сомнения.
Ученые Центра интеллектуальной логистики
Первые прогнозы ученые начали строить еще в
— В
Наладив работу новой модели для России в целом, ученые стали еженедельно обновлять прогнозы для Петербурга и Москвы.
По подсчетам исследователей, два крупнейших города страны уже приблизились ко второму с начала эпидемии пику по количеству активных случаев болезни. В Москве ученые ожидают его
В целом по России, говорится в отчете Центра интеллектуальной логистики СПбГУ, ежедневный прирост новых случаев заболеваний в течение последних двух недель колеблется в диапазоне 24−27 тыс. При этом 3 декабря этот показатель впервые превысил 28 тыс. человек. Если такой уровень прироста сохранится в течение 7−10 дней (то есть РФ окажется на плато по показателю новых заражений) и в дальнейшем начнет уменьшаться, 22 декабря страна может выйти на пик по количеству активных случаев с числом болеющих в диапазоне 514−517 тыс., полагают ученые. 6 декабря этот показатель находился на отметке 479,8 тыс. человек.
Новая модель CBRR построена на итеративном подходе: данные, на основании которых строятся прогнозы на 2−3 недели, обновляются в реальном времени. Таким образом, течение эпидемии за последний анализируемый временной промежуток дает возможность более точно рассчитать прогноз ее развития в ближайшем будущем.
Важная составляющая итеративной процедуры — формирование цепочки ESC (Epidemic Spreading Chain) стран распространения эпидемии. Это цепочка включает в себя несколько стран, упорядоченных по времени выхода их на одинаковые уровни значения выбранных параметров. Страна, для которой строится прогноз, называется
страной-последователем(Country Follower), остальные — странами-предшественниками(Country Predecessor).
Исследователь отметил, что для верной настройки модели необходимо, чтобы в странах ESC использовались сравнительно одинаковые меры сдерживания эпидемии: карантин, самоизоляция, социальная дистанция
Как уточнил Виктор Захаров, эпидемия в России — в данном случае
— Нам нужны были страны с примерно похожими противоэпидемическими мерами, в которых динамические показатели, характеризующие течение эпидемии, появлялись бы раньше минимум на три недели или месяц, — объясняет Виктор Захаров. — Поэтому мы, например, не взяли Германию — она очень близка к нам по времени развития пандемии. Не взяли и Китай, меры в котором несопоставимы с нашими.
Последовательно сгенерированная на основании сделанного выбора траектория эволюции статистических данных об эпидемии (в частности, общего количества инфицированных людей) сравнивается с фактической статистикой — таким образом получается довольно точный, но недолговременный прогноз с горизонтом 2−3 недели.
Подход команды из СПбГУ интересный, но их расчеты вызывают сомнения, отметил директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников.
— Официальные данные не годятся для использования в прогнозировании реальной динамики эпидемии или для надежного сравнения разных стран между собой, — заявил он «Известиям». — Если же говорить о разных странах, почти наверняка мы придем к выводу, что универсальных законов развития эпидемии не существует. Скорость и длительность подъема, резкость перехода к спаду, глубина снижения, интервал между двумя волнами могут очень сильно варьироваться. И мы это видим по России — время начала нынешней волны в регионе не зависит от того, когда в регионе была первая волна. Да и сам характер этой волны в разных регионах разный —
Дать собственный прогноз развития ситуации в РФ эксперт затруднился. А вот доцент физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Тамм отметил высокую математическую квалификацию авторов модели. Однако некоторые ее детали, по его мнению, «выглядят сомнительно».
— В качестве стран, по образу и подобию которых идет моделирование, авторы работы используют государства Западной Европы — Францию, Испанию, Италию и Великобританию. У них другая специфика, — считает он. — По сравнению с весенним пиком у них летальность снизилась, а в России, наоборот, повысилась. Это связано с тем, что у них выросла выявляемость случаев COVID-19 относительно
Кроме того, в последние полтора месяца Италия, Испания, Франция и Великобритании фактически вернулись к карантину, отметил эксперт. В России же о повторном локдауне речь, как известно, не идет.
Описание расчетной модели СПбГУ и первые результаты ее работы опубликованы в международном журнале Mathematics. Результаты анализа динамики и прогнозов представлены в разделе Центра интеллектуальной логистики сайта университета.