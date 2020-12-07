10:25 (мск), источник: Life.ru
С 1 января оплачивать работу будут по-новому. Что ждёт сотрудников
В 2021 году заметно изменится трудовое законодательство. Лайф выяснил, как будут платить зарплату, оформлять больничные и увольнять.
С 1 января 2021 года все сотрудники, которые первый раз в жизни устраиваются на работу, будут получать только электронную трудовую книжку. Остальные должны сделать выбор до конца этого месяца. Можно либо оставить бумажную версию, либо перейти на электронную.
— Второе важное изменение коснётся удалённых сотрудников. С 1 января 2021 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. В пандемию появился ряд проблем. Например, не было механизмов электронного взаимодействия сотрудника и работодателя. Поправки дают право проводить как постоянный, так и временный (до шести месяцев) перевод на дистанционный труд. К тому же можно использовать смешанный вариант, — рассказал председатель комиссии по
Здесь важно отметить, что работодатель в случае чрезвычайных ситуаций получит право переводить сотрудников на удалёнку без их согласия. Как пояснил эксперт Moscow Digital School Павел Лавренков, это положение распространяется и на эпидемии. Правда, работодатель должен обеспечить сотрудников всем необходимым оборудованием. Более того, в законе чётко указывается, что перевод на удалённую работу не может быть основанием для понижения зарплаты. Правила увольнения тоже станут понятнее. Если сотрудник не выходит на связь более двух дней, то работодатель сможет расторгнуть с ним трудовой договор.
Сейчас расторгнуть договор с дистанционным работником гораздо проще. По словам юриста, для этого достаточно соблюдения одного или нескольких условий. Например, у работодателя просто нет достаточного объёма работы для удалёнщика или он решил изменить стратегию развития предприятия.
— При этом офисного сотрудника уволить без его желания очень и очень сложно. Для этого работнику необходимо иметь прогулы, дисциплинарные взыскания. Либо его квалификация не должна соответствовать занимаемой должности, но такое решение может вынести лишь специальная аттестационная комиссия. Разорвать же отношения с удалёнщиком не составляет труда. Грубо говоря, просто достаточно того, что работодатель не желает продолжать сотрудничество. Законопроект, который должен вступить в силу с 1 января, устраняет эту несправедливость. Документ особенно актуален в свете того, что не все компании планируют в полном составе вернуться в офисы. Часть сотрудников так и продолжит трудиться дистанционно, — отметил Петр Гусятников.
Также, пояснил юрист, удалёнщик больше не должен будет указывать в договоре адрес своего рабочего места. Предполагается, что он может работать где угодно, лишь бы был результат.
До 31 марта продолжится эксперимент по переходу на электронный документооборот. Этот механизм уже тестируется в ряде крупных компаний. Кадровые документы переводят в электронный формат. На бумажных носителях они не дублируются. Если этот эксперимент будет признан удачным, то в новом году будет принят отдельный закон об электронном кадровом документообороте. Соответствующие поправки будут внесены и в ТК.
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С 1 января 2021 года на 5,5% планируется увеличить минимальный размер оплаты труда. Он составит 12 790 рублей. В 2020 году МРОТ был установлен на уровне 12 130 рублей.
— Это означает, что некоторым сотрудникам работодатели должны будут поднять заработную плату на 5,5% с нового года. Тех, кто этого не сделает, ждёт штраф до 50 тыс. рублей. Также с 1 января 2021 года на 5,5% будет увеличен максимальный размер выплаты по больничному листу. Сейчас он составляет 2301,37 рубля, а с 1 января будет 2434,25. Это максимальная выплата, которую может получить сотрудник за один день больничного, какой бы высокой ни была его зарплата. Чтобы получить такую сумму, средняя заработная плата работника должна быть на уровне 53 тыс. рублей в месяц, а страховой стаж — более восьми лет, — рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.
На данный момент, если считать из обычного МРОТ, почасовая ставка составляет примерно 70 рублей. Стоит отметить, что документ ещё не принят и находится на рассмотрении в Госдуме.
— Использовать почасовой МРОТ можно будет при выплатах сотрудникам, которые работают по срочным трудовым договорам на условиях неполного рабочего времени. Если проект утвердят, то применять почасовой МРОТ нужно будет при расчёте зарплаты уже с января 2021 года. Новый минимум будут индексировать каждый год с учётом инфляции, — уточнила член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.