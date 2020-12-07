Россия поможет ЮНЕСКО в сохранении памятников Карабаха

Об этом «Известиям» заявил представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«В данном случае было бы неправильно возлагать на российских миротворцев обязанность по защите культурных памятников на территории Нагорного Карабаха. При том, что они находятся, с одной стороны, в ведении властей Азербайджана, с другой — в ведении властей Нагорного Карабаха. Важно, чтобы стороны сами работали на двусторонней основе с представителями комиссии ЮНЕСКО по мониторингу состояния культурных памятников», — подчеркнул политик.
По словам Михаила Швыдкого, для комиссии ЮНЕСКО по мониторингу памятников культуры будут созданы все необходимые условия, как на территории, контролируемой Азербайджаном, так и на территории, контролируемой властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
У российских миротворцев, напомнил Швыдкой, есть поручение по сохранению Дадиванка — монастыря в Кельбаджарском районе, который 25 ноября перешел под контроль Азербайджана.
Без ответственного отношения государств, участвующих в конфликте, и государств, которые сейчас подписали соглашение о прекращении огня, возлагать это только на российских миротворцев было бы абсолютно неверно, подчеркнул представитель президента РФ.
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