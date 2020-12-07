06:41 (мск), источник: РИА Новости
Новая российская орбитальная станция должна стать больше «Мира»
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Новая российская национальная орбитальная станция, которую предлагает создать
Согласно материалам, в которых представлена концепция созданий новой станции, ее строительство предусматривается в два этапа.
На первом этапе в 2025—2026 годах планируется построить станцию общим внутренним объемом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей.
В ней смогут жить и работать два российских космонавта.
На втором этапе — с 2026 по 2028 год — планируется пополнить станцию еще четырьмя модулями (платформой обслуживания, производственным, коммерческим и складским отсеками) и довести внутренний объем до 464 кубометров, в которых сможет разместиться до четырех космонавтов.
В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил в ходе конференции в Институте космических исследований РАН, что по конструкции новая станция будет похожа на российскую станцию «Мир».
В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад);
Выводить модули на орбиту планируется
В ноябре Соловьев на заседании Совета РАН по космосу заявил, что необходимо сосредоточить усилия на создании Российской орбитальной служебной станции.
Также в ноябре член коллегии