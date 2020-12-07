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06:41 (мск), источник: РИА Новости

Новая российская орбитальная станция должна стать больше «Мира»

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Новая российская национальная орбитальная станция, которую предлагает создать Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в «Роскосмос»), по своему внутреннему объему после завершения строительства должна быть больше, чем станция «Мир» и российский сегмент МКС, следует из материалов РКК «Энергия», имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: AFP 2020
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Согласно материалам, в которых представлена концепция созданий новой станции, ее строительство предусматривается в два этапа.

На первом этапе в 2025—2026 годах планируется построить станцию общим внутренним объемом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей.

В ней смогут жить и работать два российских космонавта.

На втором этапе — с 2026 по 2028 год — планируется пополнить станцию еще четырьмя модулями (платформой обслуживания, производственным, коммерческим и складским отсеками) и довести внутренний объем до 464 кубометров, в которых сможет разместиться до четырех космонавтов.

Для примера, жилой объем станции «Мир» составлял 376 кубометров, а российского сегмента МКС сейчас — около 189 кубометров.
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В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил в ходе конференции в Институте космических исследований РАН, что по конструкции новая станция будет похожа на российскую станцию «Мир».

В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.

Выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями «Ангара-А5» с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС. Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете «Союз-2.1б» с Плесецка или Восточного.

В ноябре Соловьев на заседании Совета РАН по космосу заявил, что необходимо сосредоточить усилия на создании Российской орбитальной служебной станции.

Также в ноябре член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов рассказал РИА Новости, что концепция строительства новой станции представлена правительству. Однако он отметил, что повторение концепции станции «Мир» России неинтересно.

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