Врач рассказал, как работают два уровня защиты от коронавируса

Организм может сопротивляться различным вирусам и инфекциям благодаря неспецифической резистентности, то есть природному врожденному иммунитету.
Создать второй, искусственный уровень обороны можно с помощью вакцинации.
Для защиты от коронавируса важны оба уровня сопротивляемости, пояснил Цветков.
«Вакцинация не дает стопроцентную защиту, если нет нормального видового врожденного иммунитета, то есть если нет неспецифической резистентности. Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни человека в зависимости от воздействия разных факторов», — рассказал собеседник радио.
Второй уровень защиты, который формируется благодаря вакцинации, должен компенсировать негативное воздействие разных факторов на наш врожденный иммунитет и научить организм правильно реагировать на болезнь, например, на коронавирус.
«Вакцинация — это малая болезнь. С ее помощью мы тренируем организм. Механизмы защиты организма не направлены на формирование специфических механизмов. Мы их искусственно создаем», — заключил Цветков.