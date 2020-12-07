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04:37 (мск), источник: РИА Новости

Врач рассказал, как работают два уровня защиты от коронавируса

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Проникновению коронавируса в организм человека мешают два уровня иммунной защиты: природный и искусственный. Как они работают, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков.

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Источник: Агентство «Москва»

Организм может сопротивляться различным вирусам и инфекциям благодаря неспецифической резистентности, то есть природному врожденному иммунитету.

Создать второй, искусственный уровень обороны можно с помощью вакцинации.

Для защиты от коронавируса важны оба уровня сопротивляемости, пояснил Цветков.

«Вакцинация не дает стопроцентную защиту, если нет нормального видового врожденного иммунитета, то есть если нет неспецифической резистентности. Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни человека в зависимости от воздействия разных факторов», — рассказал собеседник радио.

Второй уровень защиты, который формируется благодаря вакцинации, должен компенсировать негативное воздействие разных факторов на наш врожденный иммунитет и научить организм правильно реагировать на болезнь, например, на коронавирус.

«Вакцинация — это малая болезнь. С ее помощью мы тренируем организм. Механизмы защиты организма не направлены на формирование специфических механизмов. Мы их искусственно создаем», — заключил Цветков.

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