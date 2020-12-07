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07:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Онищенко призвал отказаться от выходных на новогодние праздники

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники. Его слова передает РИА Новости.

Источник: Агентство «Москва»

Онищенко отметил, что из-за выходных первая декада января — это самый напряженный период для работников скорой помощи по всей стране.

«Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», — поделился он.

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При этом депутат отметил, что в предыдущие года ситуация немного смягчалась, так как в крупных городах люди улетали за рубеж.

Кроме того, длинные выходные плохо влияют на экономику, добавил Онищенко. Он обратил внимание на то, что подобной практики в мире не существует, а в России она появилась не так давно.

«Это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами», — подчеркнул он.

Вместо новогодних праздников депутат предложил сделать выходным днем 31 декабря, так как «все равно никто не работает».

В 2021 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил с предложением сократить первый рабочий день после новогодних праздников. До этого продлить новогодние каникулы на две недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом предложила партия «Коммунисты России».

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