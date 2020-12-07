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09:13 (мск), источник: РИА Новости

В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — РИА Новости. Более 350 человек попали в больницу в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш из-за вспышки неизвестного заболевания, один из них умер, сообщает India TV.

Пациентов госпитализировали с жалобами на головокружение и эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.

Медики пока не смогли установить причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным. Возможно, причину помогут обнаружить результаты бактериологического посева.

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По данным медиков, более 180 человек уже выписали из больницы, около 160 остаются на лечении.

«Большинство пострадавших выздоровели, состояние остальных стабильное. Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших. Наши медицинские бригады занимаются каждым пациентом», — сказал министр здравоохранения штата Алла Кали Кришна Шринивас.

Для установления причины заболевания в город направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.

Элуру посетит и главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди. Планируется, что он пообщается с заболевшими и встретится с местными чиновниками.

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