«Ъ» посмотрел, где уже можно привиться от коронавируса

В большинстве регионов планируют массовую вакцинацию лишь в следующем году.
Пресс-служба правительства Ставропольского края утверждает, что сейчас «идет подготовка» к прививочной кампании, «проведение которой ожидается в следующем году». Главам Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя поставлена задача подготовить первые пункты вакцинации, «проработать вопросы доставки вакцины в лечебные учреждения региона».
В Новосибирской области пока ждут поставок «Спутника», при этом власти не уточнили, когда и в каком объеме вакцина поступит в регион. «Мы полностью готовы к началу вакцинации, поэтому мы ждем поставку вакцины на территорию Новосибирской области. Как она появится, мы сразу же начнем эту работу», — сказал глава областного минздрава Константин Хальзов. Он добавил, что вначале прививки будут делать медработникам.
В Ульяновской области, как сообщил «Ъ» региональный минздрав, вакцина до сих пор так и не получена, и когда поступит — неизвестно. Поэтому и дата начала вакцинации не объявляется. По данным ведомства, региону обещают передать в нынешнем году только 1064 дозы вакцины (по данным Росстата, в 2020 году население области составляло 1,2 млн человек). В первую очередь планируется вакцинировать медработников и учителей, но и на них этой вакцины, разумеется, не хватит. Списки первоочередников пока еще только составляются региональным минздравом. Никаких специальных интернет-ресурсов или приложений для записи желающих в регионе пока нет. На вопрос, будут ли они разрабатываться, в минздраве не ответили.
В Крыму, где ежедневно устанавливаются новые суточные антирекорды заболеваемости COVID-19, пока лишь «готовятся» к массовой вакцинации граждан. Местные власти до сих пор не могут назвать конкретные сроки начала прививочной кампании, а также объемы предполагаемых поставок вакцины. По словам главы республики Сергея Аксенова, этот процесс будет организован «не раньше января». В первую очередь будут прививать медработников, сотрудников Роспотребнадзора, технических служб — всех, кто работает с больными COVID-19 и имеет риск заражения.
В Севастополе также пока лишь «уточняют» конкретную дату начала вакцинации. В Тюменской области пока не определены сроки массовой вакцинации; неизвестно, когда и в каком объеме регион получит вакцину.
Власти Ростовской области заявили, что регион уже готов к приему вакцины от коронавирусной инфекции. «Определен уполномоченный склад и возможности хранения в медицинских организациях с учетом условий хранения вакцины — не менее 18°C», — отметили в управлении информполитики правительства области. В ведомстве сообщили, что сейчас уточняются списки медработников и учителей, у которых нет противопоказаний для вакцинации. «Вакцинация будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе», — подчеркнули в правительстве. Но точные сроки пока неизвестны.
Министерство здравоохранения Нижегородской области отчиталось о подготовке к вакцинации. «Подготовлено девять якорных медицинских организаций, проработаны и направлены инструкции по применению вакцины, а также временные методические рекомендации, — говорится в сообщении ведомства.— Отработан вопрос обеспечения условий хранения и транспортирования вакцины на территории региона. Направлено медицинским организациям письмо о необходимости закупки холодильного оборудования».
Чиновники сообщают, что в Нижегородскую область поступит 2 772 дозы вакцины (население — 3,2 млн). Известно, что на 2 декабря регион получил 242 дозы, все они использованы. «Необычных реакций на вакцинацию не зарегистрировано», — говорится в сообщении.
В Красноярский край до конца года должно поступить 2 482 дозы вакцины (население — 2,8 млн). «В первую очередь вакцина будет предназначена для медицинских работников и педагогов. На текущую дату первой партией привито 42 человека, медработники», — рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе регионального минздрава. В минздраве Алтайского края (население 2,3 млн) рассказали, что уже сегодня получили партию препарата — 1 тыс. доз. «Край полностью готов к вакцинации, у нас есть все специалисты. Прививки будут делаться в поликлиниках», — уточнили в краевом ведомстве. Также до 31 декабря вакцина должна поступить и в Томскую область.
В Саратовскую область в субботу самолетом прибыла первая партия из 690 доз (на 2,4 млн человек). Прививочная кампания должна начаться в понедельник, 7 декабря. В первую очередь будут вакцинировать медработников, учителей и социальных работников. Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов отметил, что о желании вакцинироваться заявили около 3,5 тыс. медиков. Сейчас их тестируют на наличие антител для формирования актуального списка.
В регионах УрФО массовая вакцинация от коронавируса пока не объявлена. В Свердловской области прививки ставят только медикам, а также учителям и сотрудникам правоохранительных органов. До конца года планируется привить 4,7 тыс. человек (всего в области 4,3 млн). По словам замгубернатора Павла Крекова, «серьезно вакцинация начнется с января». Центры оборудуют в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле, для них уже закуплены специальные холодильники. «Люди будут приезжать в центры, вакцину им будут ставить бесплатно и добровольно», — сообщил он, добавив, что «граждане проявляют к вакцинации очень высокий интерес».
Запись на вакцинацию еще не открыта, но власти уже рассчитывают, что основная часть населения будет привита к марту 2021 года.
На Ямале и в ХМАО вакцинацию также пока проходят только медики. Предполагается, что массово прививки от коронавируса начнут делать в начале 2021 года.
В Белгородской области на будущей неделе планируется укомплектовать центры массовой вакцинации в четырех поликлиниках Белгорода и четырех районных больницах. По словам замгубернатора Наталии Зубаревой, в этом месяце поступит 1,2 тыс. доз вакцины для врачей, затем последует очередная поставка, которая будет рассчитана для жителей (1,5 млн человек).
В Воронежской области ожидают начала массовой вакцинации в начале следующего года. Облправительство в своем Telegram-канале поинтересовалось о готовности людей сделать прививку.
В опросе приняли участие 1450 человек, 32% собираются сделать прививку, 49% не собираются, 19% еще не решили.
В Липецкой области вакцинацию проведут в январе. В декабре в регион поступит порядка 1 тыс. доз (население — 1,1 млн). Власти думают, кого прививать после медиков и учителей, возможно, это будут полицейские и коммунальщики. В Орловской области планируется начать вакцинацию в конце будущей недели. По словам главы департамента здравоохранения Ивана Залогина, примерно 600 доз вакцины будут распределять в 16 пунктах на территории региона (733 тыс. человек). В первую очередь вакцинировать планируется медиков, соцработников, учителей.
В Тамбовской области (1 млн жителей) планируется начать массовую вакцинацию в середине месяца — когда в регион поступит 829 доз вакцины. Точная дата начала еще не определена, сформирован список добровольцев из числа врачей и учителей.
Главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина заявила, что в республику (1,5 млн человек) до конца года должно поступить 1299 доз. В первую очередь вакцина «будет рекомендована» для медицинских работников и работников образования. «Уже установлена холодильная камера, чтобы хранить объем вакцины, который поступит в дальнейшем в наш регион, в будущем, на все население, — пояснила она.— В медицинские организации республики приобретен и поставлен комплект оборудования. Это термоконтейнер для транспортировки, термоиндикатор для контроля температуры при транспортировке от второго до третьего уровня холодовой цепи, а также морозильный ларь, в котором будет храниться вакцина».
По ее словам, иммунизацией будут заниматься 60 медорганизаций региона, уже обучен медперсонал. «Сегодня количество пациентов, которые подлежат вакцинации, известны и каждому терапевту, и в целом по Удмуртии. Дальше по мере поставки вакцины в регион равномерными партиями она будет распределяться между медорганизациями, которые будут постепенно приглашать к себе население для проведения вакцинации, — сказала госпожа Корякина.— Запись на вакцинацию будет организована у участкового терапевта по месту медобслуживания. Сегодня среди медработников большое количество желающих получить вакцину от коронавируса, запись уже идет. В первую очередь вакцину получат те, кто работает в “красной зоне”, а также сотрудники скорой помощи».
В Краснодарский край поступило 242 дозы (население — 5,4 млн), до конца года должно прийти около 5 тыс. доз. Здесь также планируют «в первоочередном порядке» вакцинировать врачей, работников социальной сферы, правоохранительных органов и системы образования.
Вакцинация в Петербурге началась в сентябре, но доступна она только для желающих медработников. Всего в город (5,4 млн) было завезено более 440 доз вакцины.
Когда начнется массовая вакцинация обычных горожан, пока не сообщалось.
Челябинская область (3,4 млн человек) в пятницу получила первую крупную партию вакцины от коронавируса — 1 тыс. доз. Как сообщают в пресс-службе правительства области, ее партию разместили на областном аптечном складе. В понедельник после оформления документов вакцину начнут развозить по муниципалитетам. Ранее губернатор Алексей Текслер анонсировал поставку на Южный Урал 3 тыс. доз, отметив, что в первую очередь будут прививать медиков, социальных работников, учителей школ, преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, сотрудников полиции. В правительстве области отмечают, что остальные 2 тыс. доз поступят «в ближайшее время».
Массовая вакцинация началась в Пермском крае 4 декабря — самолетом была доставлена партия вакцины, 1 тыс. доз. Коробки с вакциной поместили в холодильную камеру Пермского краевого центра по профилактике инфекционных заболеваний. До этого вакцину в Пермском крае (2,6 млн человек) получили лишь 42 добровольца-испытателя. Первыми вакцину получат медицинские работники, работающие в «красных зонах» ковид-центров. Вакцинация будет осуществляться в трех больницах Прикамья.
150 доз для вакцинации медицинских работников доставят в Березники, столько же — в Чайковский. С понедельника туда станут подвозить медиков из близлежащих стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом. Оставшиеся 700 доз будут храниться в Перми для вакцинации сотрудников ковидных стационаров краевого центра.
В субботу, 5 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в соцсетях, что в республику (4 млн человек) поступило 1,2 тыс. доз вакцины. По словам господина Хабирова, первыми в регионе будут прививать «тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с зараженными, — медиков, учителей, соцработников». До конца года, добавил он, «ждем следующую, уже крупнее, партию вакцины». «Сколько нам смогут отгрузить доз — во многом зависит от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения. Так последовательно будем создавать коллективный иммунитет», — отметил Радий Хабиров.
В Татарстан (3,9 млн человек) на следующей неделе должна поступить партия вакцины — 3,7 тыс. доз. По словам пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой, 40 медицинских учреждений готовы сразу начать вакцинацию. Для вакцинации необходимо сдать тесты на коронавирус и на антитела к нему. Сама вакцина для жителей республики будет бесплатна.
Булат Баширов, Уфа; Юлия Сасевич, Екатерина Лукашевич, Новосибирск; Сергей Титов, Ульяновск; Александра Ларинцева, Пятигорск; Сергей Петунин, Саратов; Александр Дремлюгин, Симферополь; Сергей Толмачев, Воронеж; Кирилл Антонов, Казань; Артур Якушко, Челябинск; Оксана Мымрина, Ижевск; Анна Перова, Краснодар; Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Дмитрий Астахов, Пермь; Андрей Репин, Нижний Новгород; Татьяна Дрогаева, Екатеринбург