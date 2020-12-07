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10:37 (мск), источник: ТАСС

Каждый пятый россиянин собирается работать после выхода на пенсию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Каждый пятый участник (22%) опроса ВЦИОМ собирается продолжить работать после выхода на пенсию, еще 70% не исключают такой возможности. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в понедельник.

«Среди тех, кто не находится на пенсии, собираются работать после выхода на нее 22%, чаще [всего это] жители городов с населением 500−950 тыс. жителей (29%) и столиц (26%). Не планируют выходить на работу 7%, чаще [всего это] жители сел (11%). Не знают точно — ведь это будет зависеть от обстоятельств — 70% россиян», — говорится в сообщении.

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Около половины (45%) респондентов считают, что, если пожилой человек хочет работать, никто не должен ему это запрещать. Вместе с тем почти четверть (23%) опрошенных могут только посочувствовать тем, кто вынужден работать на пенсии. Еще 8% высказали мнение, что пенсионеры занимают рабочие места и мешают продвижению более молодых сотрудников.

Среди причин, по которым пенсионеры продолжают работать, участники опроса назвали недостаточный размер пенсии (74%), стремление материально помочь детям и внукам (56%), желание избежать одиночества, быть в коллективе (32%), интерес к работе (19%), привычку (16%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 сентября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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