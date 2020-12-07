Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
11:37 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав опроверг данные о планах ограничить передвижение между регионами

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минздрав не предлагал вводить дополнительные ограничения на передвижение россиян, сказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА Новости

Ранее глава ведомства Михаил Мурашко сказал, что вторая волна COVID-19 вызывает необходимость рассмотреть вопрос об определенных ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также и внутри них.

«Фраза содержалась в научном докладе на медицинской конференции “Медицина и качество” в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами», — прокомментировал Кузнецов журналистам.

Он подчеркнул, что слова были вырваны из контекста.

С марта в России выявили почти 2,5 миллиона инфицированных, 1,9 миллиона выздоровели, больше 43 тысяч человек умерли. За последние сутки зарегистрировали почти 30 тысяч новых случаев заражения, самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Каждый регион устанавливает свои ограничения и правила для въезда в зависимости от эпидемиологической ситуации.

 Названо неожиданное последствие употребления алкоголя
Названа причина смерти подруги блогера во время стрима
Математики назвали дату пика пандемии коронавируса в России
Онищенко призвал отказаться от выходных на новогодние праздники
В Индии 350 человек госпитализированы с неизвестной болезнью
Как изменятся выплаты при новом трудовом законодательстве
Россия не смогла достичь целей импортозамещения продуктов
Врач рассказал о двух уровнях защиты организма от COVID-19
Здоровье
Как в Китае побороли коронавирус Принятые меры позволяют с марта удерживать заболеваемость COVID-19 на исключительно низком уровне.
Hi-Tech
Секретное оружие «случайно» попало на камеру (фото) Смотрим фото
Горячие темы на Авто
Господа , вы не правы подняв пенсионный возраст . 367
Послания президента... 305
Может рановато, но кто то же должен начать. 258
О ссорах, прогулках и кое о чем ещё. 194
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Седина в бороду: звездные отцы 50+ (фото) Некоторые из них — практически в 70 лет
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь