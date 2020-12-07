Минздрав опроверг данные о планах ограничить передвижение между регионами

Ранее глава ведомства Михаил Мурашко сказал, что вторая волна COVID-19 вызывает необходимость рассмотреть вопрос об определенных ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также и внутри них.
«Фраза содержалась в научном докладе на медицинской конференции “Медицина и качество” в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами», — прокомментировал Кузнецов журналистам.
Он подчеркнул, что слова были вырваны из контекста.
С марта в России выявили почти 2,5 миллиона инфицированных, 1,9 миллиона выздоровели, больше 43 тысяч человек умерли. За последние сутки зарегистрировали почти 30 тысяч новых случаев заражения, самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Каждый регион устанавливает свои ограничения и правила для въезда в зависимости от эпидемиологической ситуации.