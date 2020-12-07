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16:00 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: самоизоляция провоцирует злоупотребление алкоголем

В самоизоляции люди стали чаще прикладываться к бутылке, выяснили ученые из США. Каждая новая неделя приводила к более частому злоупотреблению алкоголем. При этом проживание с детьми снижало риски.

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Источник: AP 2020

Каждая новая неделя, проведенная в самоизоляции, повышает риски злоупотребления алкоголем, предупреждают специалисты Школы общественного здравоохранения при Техасском научном центре здоровья в Далласе. Результаты исследования были опубликованы в журнале The American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

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Исследователи опросили почти 2000 совершеннолетних американцев. Средний возраст респондентов составил 42 года, и большинство из них были белыми (89%) и женщинами (69%). В среднем каждый из них находился в изоляции в течение четырех недель и проводил 21 час в день дома, причем большинство (72%) не уходили на работу. Исследователи учитывали продолжительность пребывания в изоляции, количество взрослых или детей, с которыми проживали участники, текущие или предыдущие эпизоды депрессии, а также изменения в работе, связанные с изоляцией, например, снижение заработной платы.

В целом, почти треть (32%) участников сообщили о том, что во время пандемии они употребляли алкоголь, при этом количество потребляемых ими напитков возросло.

Оказалось, каждая неделя вынужденного пребывания дома приводила к тому, что риск злоупотребления крепким алкоголем возрастал в среднем на 19%.

Под злоупотреблением исследователи подразумевают потребление пяти и более порций крепкого алкоголя среди мужчин и четырех — среди женщин на протяжении двух часов.

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Вдвое выше вероятность злоупотребления алкоголем была у тех, кто и раньше слишком часто прикладывался к бутылке, а также у людей в депрессии либо тех, кто сталкивался с ней раньше.

Склонные к алкоголизму люди в среднем пили в пандемию по четыре порции алкоголя за раз, в то время как люди без такой проблемы — по две. Те, кто злоупотреблял алкоголем на самоизоляции, выпивали до семи порций.

Однако риски снижались на 26%, если респонденты в это время проживали с детьми.

Авторы работы призывают к разработке новых стратегий поддержки и профилактики для людей, находящихся в изоляции и подвергающихся риску злоупотребления алкоголем. Иначе могут возникнуть долгосрочные последствия для здоровья, опасаются они.

«Увеличение времени, проводимого дома — стрессовый фактор, который повышает риск запоев, и пандемия COVID-19, возможно, усугубила этот стресс, — говорит Ситара Виракун, соавтор исследования. — Будущие исследования должны учитывать возможность того, что депрессивные симптомы тоже будут влиять на риск пьянства в условиях самоизоляции. Дополнительные исследования необходимы также для поиска стратегий помощи людям с расстройствами, вызванными потреблением психоактивных веществ — они могут быть более восприимчивы к неблагоприятным последствиям для здоровья».

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Так как участники исследования самостоятельно отчитывались о том, сколько они пили, это могло исказить результаты, отмечают ученые. Кроме того, 70% респондентов достаточно хорошо зарабатывали, что тоже могло иметь определенное влияние. Для более точных данных необходимы данные о всех слоях населения, настаивают авторы исследования.

Также на фоне пандемии почти вдвое увеличилось количество молодых людей с повышенной тревожностью, выяснили ранее специалисты из Бристольского университета.

Если до пандемии доля молодых людей с повышенной тревожностью составляла 13%, то во время нее выросла до 24%.

Уровень тревоги оставался высоким даже тогда, когда связанные с пандемией ограничения были ослаблены. Зимой ситуация может ухудшиться, опасаются исследователи. Уровень депрессии, впрочем, практически не повысился, но некоторые группы сталкивались с депрессивными симптомами чаще, чем другие. При этом старшее поколение страдало от тревожности реже.

В некоторых группах тревожность повысилась особенно сильно.

От нее в наибольшей степени страдали женщины, люди с психическими заболеваниями, те, кто жил один, пациенты, самоизолированные в связи с COVID-19, а также люди с финансовыми трудностями.

Интересно, что некоторые факторы, например, одиночество, были связаны больше с ростом депрессивных симптомов, а другие, например, наличие детей — только с повышением тревоги.

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