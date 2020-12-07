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14:44 (мск), источник: РИА Новости

Несколько регионов сделали 31 декабря выходным днем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. В понедельник Костромская, Волгоградская и Томская области, а также Чувашия объявили 31 декабря выходным днем.

Источник: РИА Новости

Главы регионов пояснили, что опираются в своем решении на данные опросов.

«Я провел опрос в соцсетях. Только за сутки откликнулось более 40 тысяч человек. И более 90% высказались за то, чтобы 31 декабря было выходным днем», — написал в Instagram губернатор Чувашии Олег Николаев.

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Костромские власти отметили, что рабочий день перенесут на 26 декабря, и распорядились решить связанные с нововведением сложности.

«Дети в этот день должны быть заняты по графику буднего дня, чтобы родители могли спокойно работать. В распоряжении прошу учесть организацию работы федеральных органов власти, чтобы тем, кому нужно получать государственные услуги 26 декабря, получили их в установленном порядке», — сказал губернатор Сергей Ситников.

Аналогичным образом поступили в Томской области. «Тридцать первого декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год, и не два. Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Выходным днем 31 декабря в этом году также объявили Белгородская, Курская, Владимирская и Мурманская области, а также Крым, Ставропольский край и Татарстан.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным, а последний день текущего года — рабочим. При этом добавлялось, что регионы в праве менять это на своем уровне.

Там, где 31 декабря будет выходным, новогодние каникулы продлятся 11 дней. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в свою очередь, призвал отказаться от длинных выходных. По его мнению, это плохо сказывается на здоровье россиян и экономике.

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