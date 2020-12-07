13:57 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В Сети нашли собаку, играющую на фортепьяно (видео)
Настоящий «Собачий вальс».
В Джерси у Эстер Мейсон живет далматинец по имени Декстер —
По словам хозяев, про необычное «хобби» Декстера они узнали в 2019 году, посреди ночи услышав его игру на инструменте: «Когда мы проснулись, то увидели, что это Декстер, — и не могли поверить своим глазам».
Сам Декстер при этом очень стесняется и предпочитает играть и петь в одиночестве: «Он довольно давно играет на пианино, но я практически этого не вижу. Соседи спрашивали меня об этом пару раз, думая, что это моя дочь учится игре на инструменте», — делится Эстер.