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15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Якутии прошел конкурс красоты среди коров и быков

Животных наряжали в тельняшки и кокошники, а некоторым даже делали макияж.

В Якутии в начале декабря в рамках празднования Дня сельского хозяйства провели необычный конкурс красоты среди крупного рогатого скота. Это мероприятие носит традиционный характер, но в этом году из-за пандемии конкурс пришлось проводить в онлайн-формате: все желающие могли прислать на конкурс фотографии своих коров и быков. Лучших из лучших определяли путем голосования, а фотографии участников конкурса были опубликованы в Instagram.

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Фермеры очень серьезно подошли к данному мероприятию: животных они наряжали в костюмы и головные уборы, а некоторым даже делали макияж — рисовали брови и красили губы.

В итоге победителями конкурса красоты стали быки-близнецы Отуй и Тотуй из села Баяга Таттинского улуса, которые были одеты как матросы, сообщает Сиб. ФМ.

Екатерина Гура

Не телочка года. В якутском конкурсе красоты победили быки-близнецы
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15:25 (мск)© Ньюстюб
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