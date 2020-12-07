15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Якутии прошел конкурс красоты среди коров и быков
Животных наряжали в тельняшки и кокошники, а некоторым даже делали макияж.
В Якутии в начале декабря в рамках празднования Дня сельского хозяйства провели необычный конкурс красоты среди крупного рогатого скота. Это мероприятие носит традиционный характер, но в этом году
Фермеры очень серьезно подошли к данному мероприятию: животных они наряжали в костюмы и головные уборы, а некоторым даже делали макияж — рисовали брови и красили губы.
В итоге победителями конкурса красоты стали
Екатерина Гура