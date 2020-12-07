На ВДНХ начался монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения

Монтаж аттракциона уже начался. На данный момент строители возвели первый ярус опорных конструкций с правой стороны колеса. Каждая такая конструкция будет состоять из трех частей.
Монтаж второго яруса правой стороны планируют завершить до конца года.
«Установка опорной части колеса — долгий и трудоемкий процесс, требующий тщательной подготовки фундамента и техники», — рассказали ТАСС в пресс-службе проекта «Солнце Москвы».
Как только строители закончат возводить опорные колонны правой стороны колеса, начнется монтаж аналогичных конструкций с левой стороны. Затем уже начнется установка центральной оси и обода колеса. Новое колесо обозрения строится взамен старого, которое разобрали в 2016 году.