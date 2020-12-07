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16:04 (мск), источник: Вести.Ru

На ВДНХ начался монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения

Слева от южного входа ВДНХ появится колесо обозрения высотой 136 метров — крупнейшее в Европе и пятое по высоте в мире. В среднем один круг на нем займет 18−19 минут.

Источник: Агентство «Москва»

Монтаж аттракциона уже начался. На данный момент строители возвели первый ярус опорных конструкций с правой стороны колеса. Каждая такая конструкция будет состоять из трех частей.

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Монтаж второго яруса правой стороны планируют завершить до конца года.

«Установка опорной части колеса — долгий и трудоемкий процесс, требующий тщательной подготовки фундамента и техники», — рассказали ТАСС в пресс-службе проекта «Солнце Москвы».

Как только строители закончат возводить опорные колонны правой стороны колеса, начнется монтаж аналогичных конструкций с левой стороны. Затем уже начнется установка центральной оси и обода колеса. Новое колесо обозрения строится взамен старого, которое разобрали в 2016 году.

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