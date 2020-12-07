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17:45 (мск), источник: РИА Новости

Путин: на территории Невской лавры есть объекты, которые надо вернуть

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание министра культуры Ольги Любимовой на необходимость вернуть некоторые объекты на территории Александро-Невской лавры.

Источник: РИА Новости

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл попросил Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и поддержать его предложения по развитию этого духовного центра.

Кроме того, сообщалось, что Санкт-Петербургская епархия РПЦ рассчитывает вернуть в состав Александро-Невской лавры каменную церковь, в которой размещается филиал Музея городской скульптуры.

В ходе встречи с президентом Любимова рассказала главе государства о вопросах сохранения культурного наследия.

«Александро-Невская лавра. Мы уходим в глубокую реставрацию, очень сложный объект. У нас впереди памятная дата благоверного князя (Александра Невского). Конечно же, очень важно помимо невероятно серьезной работы с церковью по духовной деятельности и по образовательным программам и концертным — реставрация, когда у нас есть возможность и фасады обновить, и уйти в глубокую реставрацию до 2028 года. Конечно, лавра должна сиять», — сказала министр.

«Там еще на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть», — заметил Путин.

Любимова ответила, что в министерстве говорили с патриархом и прорабатывают этот вопрос, «потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок».

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