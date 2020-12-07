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18:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Латвии изобрели робота, истребляющего сорняки лазером

Отличать сорняки от культурных растений роботу помогает нейросеть.

В Латвийском университете естественных наук и технологий создали прототип робота, который распознает сорняки при помощи нейронной сети и уничтожает их лазером.

«Роби» пока не может конкурировать с сельскохозяйственной химией по эффективности обработки земли. Зато он наносит меньший вред окружающей среде.

Проект финансируется Европейским союзом, а все результаты будут опубликованы в свободном доступе. Любой желающий — даже вы — сможет использовать их в своем бизнесе или стартапе.

Автор: Алексей Гусев

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