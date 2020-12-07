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21:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Доктор Мясников сделал прогноз об ограничениях при следующей волне пандемии

Врач и телеведущий Александр Мясников сделал прогноз о том, по какому принципу во время следующей волны коронавируса будут действовать различные ограничения. Об этом он написал в Telegram.

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Источник: AP 2020

По словам Мясникова, следующая волна пандемии начнется в 2021 году (при этом доктор отметил, что волн, вероятно, будет еще несколько), из-за чего снова возникнет вопрос ограничений. Он подчеркнул, что ограничения вводятся не для того, чтобы остановить распространение болезни, так как это невозможно, а для того, чтобы амортизировать нагрузку на здравоохранение.

«Это можно делать с двух концов: растянуть поступление больных по времени или подготовить систему здравоохранения до состояния, когда ее емкость будет достаточна в любом случае», — объяснил специалист.

По мнению Мясникова, в Москве на данный момент нет серьезных ограничений, потому что город оказался готов к росту числа больных.

«Логический вывод: если регионы вводят локдаун, значит они не смогли адекватно подготовиться, и им придется свою неготовность компенсировать за счет населения», — заключил доктор.

Ранее Мясников раскритиковал высказывания бывшего главного санитарного врача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, который призвал отказаться от длинных новогодних выходных. Доктор отметил, что на здоровье людей плохо влияют депрессия, изоляция и неуверенность в завтрашнем дне. При этом грядущие новогодние праздники он назвал «светлым пятном» в жизни россиян.

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